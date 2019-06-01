На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

Боеспособность армии, в первую очередь, определяется не численностью, а оснащением, с чем у ВСУ остаются большие проблемы.

«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша "оборонка" практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», — заявил политик в эфире канала «112 Украина».

Он считает, что боеспособность армии, в первую очередь, определяется не численностью, а оснащением, с чем у ВСУ остаются большие проблемы. Так, во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров «Козак». Всего у Вооруженных сил страны 43 таких автомобиля, но для результативного ведения боя войскам необходимо три-четыре тысяч таких машин.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о начале технического переоснащения армии, однако военные специалисты и пользователи Сети с усмешкой обсуждали «новинки».

Так, в 2017 году оружейники Незалежной представили «новейшую» боевую машину огневой поддержки «Страж». Но создана она на шасси танка Т-64, который был принят на вооружение еще в 1967 году, имея комплексы защиты советской разработки.