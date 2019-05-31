Karar (Турция): Вашингтон давит, Россия припирает к стене

По мере приближения даты поставки С-400 в Турцию ситуация накаляется, пишет Karar (Турция). Вашингтон всеми силами пытается заставить Турцию отказаться от уже заключенной сделки. Москва , вынужденная вклиниться в перепалку Турции и США , твердо обещает, что задержек не будет. Все идет по плану, прокомментировал Дмитрий Песков . А американский Госдеп зловеще молчит.

По мере приближения даты поставки С-400 в Турцию ситуация накаляется. Министр национальной обороны Хулуси Акар (Hulusi Akar) заявил:

«Сделка завершена, но поставка ракет может состояться не в июне».

А спустя 48 часов от Москвы, которая не желает оставлять пространства для маневра Вашингтону, переживающему напряженность с Анкарой , последовало заявление:

«Задержек не будет».

С приближением даты поставки российских систем противовоздушной обороны С-400, которые превратились в важнейший источник кризиса между Турцией и США, напряжение нарастает. В кризис между двумя союзниками вклинивается и Москва, которая тоже делает интересные заявления.

Как сообщает «Рейтер» (Reuters), США могут приостановить обучение турецких летчиков пилотированию Ф-35 (F-35). Подчеркивается, что США планируют принять такое решение из-за того, что Турция настаивает на покупке С-400. Агентство «Рейтер», ссылаясь на американские источники, информирует, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность приостановки обучения турецких летчиков пилотированию истребителей Ф-35. В беседе с агентством два источника, которые осведомлены об участии Турции в программе Ф-35, но пожелали остаться анонимными, отметили, что решение о приостановке обучения еще не принято. При этом неизвестно, покинут ли турецкие пилоты страну, если их обучение на военной базе Люк в штате Аризона прекратится, или же останутся на базе до тех пор, пока не прояснится будущее Турции в программе Ф-35.

В то время как министерство обороны США (Пентагон) и Госдепартамент США не дают комментариев на эту тему, официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс (Mike Andrews) ограничился заявлением, что с Турцией идут переговоры о покупке ракет «Пэтриот» (Patriot).

«Си-эн-би-си» (CNBC) на днях сообщил, что если Турция не согласится отменить сделку по С-400 до конца первой недели июня и приобрести системы противоракетной обороны «Пэтриот» американского производства, это может повлечь за собой ее исключение из программы Ф-35, отмену обещанной поставки 100 таких истребителей, санкции США и негативные последствия в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа дает сигнал, что покупка С-400 может породить политические, экономические и военные последствия для Турции. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятый Конгрессом США в 2017 году, предусматривает введение санкций в отношении любой страны, закупающей у России оружие в значительных объемах.

С другой стороны, на фоне углубления кризиса между США и Турцией от России тоже поступают интересные заявления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что поставка российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию может и не состояться в запланированное время.

Отвечая на вопрос о спорах вокруг возможной задержки поставок ракетных комплексов С-400 в Турцию, Песков отметил: «Нет никакой задержки, все нормально». Он добавил: «Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны, все идет по плану». И подчеркнул:

«Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся».

Комментарий официального представителя Кремля последовал вскоре после заявления министра национальной обороны Хулуси Акара, который в понедельник, 27 мая, сказал: