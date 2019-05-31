В ходе заводских испытаний у десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины выявили несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям. Соответствующее сообщение было размещено на странице Флота Украины в Facebook.
"Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера" — заявил начальник управления кораблестроения командование ВМС Украины Василий Радчук.
Через некоторое время после публикации замечание на счет скорости со страницы в Facebook исчезло, однако информация сохранилась в истории правок.
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно"
Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.