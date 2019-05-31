В США показали самолет «Судного дня» изнутри

Воздушные командные пункты Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, которые нередко называют самолетами «Судного дня» или «конца света», показали изнутри. Соответствующие кадры публикует CNBC.

«Это нечто вроде резервного Пентагона. Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю», — сказал телеканалу член экипажа одного из бортов.

В настоящее время ВВС располагают четырьмя E-4B, созданными на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747. Машины должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае, если наземные системы управления будут разрушены в результате ядерной войны.