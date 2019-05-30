Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках

Запрет американского военного ведомства на использование услуг России при космических запусках является признаком недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке. Об этом заявили в Роскосмосе

"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", — отметили в федеральном агентстве.

Там предположили, что речь идет о попытке "лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью". Таким образом будет искусственно ограничено использование российских средств выведения на международном рынке космических услуг.

В результате Пентагон готов разрушить давно наработанные связи, проявляя недобросовестную конкуренцию.

Впрочем, по словам экспертов, речь не идет о серьезных финансовых потерях со стороны России.

"В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но, если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", — цитирует ТАСС комментарий советника главы Роскосмоса Михаила Ремизова.

Он добавил, что в любом случае потери России будут скорее гипотетическими, поскольку "на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".

Напомним, по решению Пентагона, США не будут пользоваться услугами России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года. В "черный список" также попали Иран, Китай, КНДР, Сирия и Судан.