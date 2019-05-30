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Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках 

Российская Газета + ещё 14 28 минут назад
Запрет американского военного ведомства на использование услуг России при космических запусках является признаком недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке. Об этом заявили в Роскосмосе.
"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", — отметили в федеральном агентстве.
Там предположили, что речь идет о попытке "лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью". Таким образом будет искусственно ограничено использование российских средств выведения на международном рынке космических услуг.
В результате Пентагон готов разрушить давно наработанные связи, проявляя недобросовестную конкуренцию.
Впрочем, по словам экспертов, речь не идет о серьезных финансовых потерях со стороны России.
"В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но, если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", — цитирует ТАСС комментарий советника главы Роскосмоса Михаила Ремизова.
Он добавил, что в любом случае потери России будут скорее гипотетическими, поскольку "на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".
Напомним, по решению Пентагона, США не будут пользоваться услугами России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года. В "черный список" также попали Иран, Китай, КНДР, Сирия и Судан.
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Оружие , Наука и техника , Михаил Ремизов , Министерство обороны , Пентагон , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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