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Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 

Рамблер + ещё 2 5 минут назад
Фото: ТАСС
Россия отказала Ирану в поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в числе которых «высокопоставленный российский чиновник».
Сообщается, что отказ связан с опасениями относительно роста напряженности в регионе.
По информации агентства, запрос на поставки был отклонен лично президентом России Владимиром Путиным.
В середине мая Вашингтон в качестве "сигнала Ирану" направил в зону оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.
Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Владимир Путин , Bloomberg , Иран
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