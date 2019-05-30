Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в числе которых «высокопоставленный российский чиновник».

Сообщается, что отказ связан с опасениями относительно роста напряженности в регионе.

По информации агентства, запрос на поставки был отклонен лично президентом России Владимиром Путиным

В середине мая Вашингтон в качестве "сигнала Ирану" направил в зону оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.