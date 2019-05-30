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Bloomberg: Иран запрашивал у России С-400, но получил отказ 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в Москве полагают, что продажа Тегерану С-400 приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. В материале указывается, что Соединенные Штаты в качестве сигнала Ирану направили в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Bloomberg , Иран , Москва , Тегеран
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