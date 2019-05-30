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США запретили российские ракеты 

Lenta.ru + ещё 6 26 минут назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой Федеральный реестр США.
Отмечается, что с 2023 года под запретом в США будет использование российских средств выведения, а также осуществление коммерческих пусков спутников совместно с Россией. Новые ограничения вводятся относительно спутников и средств их выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В этом списке также числятся Китай, КНДР, Иран, Сирия и Судан.
Вместе с этим Пентагон запретил контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, так как они «создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности для США».
В апреле исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что из-за действий России и Китай «космос — это больше не убежище, а поле боя». Тогда же он заявил, что Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать.
В 2019 году должен состояться коммерческий пуск американского технологического спутника MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1) на ракете «Протон-М».
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Оружие , Войска , Наука и техника , США , Пентагон , Интерфакс
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