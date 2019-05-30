На Украине прекратили сборку БТР-4

На Украине приостановили сборку корпусов для БТР-4 «Буцефал» из-за расхождения норм стандартизации брони. Минобороны страны признало материалы для бронетранспортеров, произведенные в странах ЕС НАТО , непригодными к использованию. «Буцефалы» нередко подвергались критике за свои технические характеристике, а некоторые зарубежные страны из-за этого и вовсе отказывались от них.

Украинское государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило сборку корпусов для бронетранспортеров БТР-4, сообщила пресс-служба концерна «Укроборонпром»

«Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» пояснили, что такая ситуация возникла из-за расхождения норм стандартизации брони.

На предприятии назвали документы военного ведомства страны, регулирующие данные аспекты, «архаичными». Признание продукции стран ЕС и НАТО непригодной к использованию там посчитали абсурдом.

Недопущение в производство европейских бронесталей, как отметили в «Укроборонпроме», повлечет за собой критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также в частных компаниях.

БТР-4 «Буцефал» — это современные украинские бронетранспортеры, предназначенные для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.

Эту технику еще в марте 2016 года лично испытал бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко , о чем он написал на своей странице в фейсбуке.

«Лично опробовал БТР-4, изготовленный специалистами Харьковского КБ машиностроения имени академика Морозова. Сегодня эти красавцы БТРы очень ждут в войсках. Вскоре они поступят в 92-ю бригаду на передовую», — написал глава государства.

Сначала Порошенко сидел рядом с водителем бронетранспортера, но, когда они отъехали от охраны, президент начал управлять автомобилем сам. Он проехал круг по территории завода, вернулся и сказал, что сесть его не пускала охрана.

«Махнул не глядя. Оказалось, его водить легче, чем «Волгу», отличная машина», — отметил Порошенко.

«Буцефала» начали разрабатывать в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова еще в 2002 году. Машиностроители в инициативном порядке разрабатывали этот бронетранспортер в рамках опытно-конструкторской работы «Ладья», надеясь получить заказы не только от Киева, но и из-за рубежа. Прототип машины впервые продемонстрировали в 2006 году на выставке «Аэросвит-XXI». В серию БТР-4 запустили спустя два года, а за рубеж он отправился уже в феврале 2009 года.

В ходе эксплуатации техники обнаружилась необходимость доработки машины. В инициативном порядке концерн «Укроборонпром» привлекает к работе специалистов и людей, работающих в антитеррористической операции в Донбассе (АТО).

БТР-4 передали украинским военным в Донбассе 28 сентября прошлого года.

«Новейший БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный на Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению, производится на заводе имени Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою», — цитировал УНИАН сообщение пресс-службы украинской операции в Донбассе.

Поступивший в армию бронетранспортер оборудован 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты «Стугна». К тому же он способен форсировать водные преграды.

Но в итоге многие раскритиковали новую украинскую технику. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) ее и вовсе высмеяли. Официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко отметил, что БТР-4 поражается даже стрелковым оружием. Он рассказал, что Киев пытался продать «Буцефалы» некоторым зарубежным странам, но все машины возвращались из-за недочетов конструкции.

От бронетранспортеров действительно многие страны попросту отказывались из-за их технической неисправности. Так же поступил в конце апреля этого года Корпус морской пехоты Индонезии. Речь шла о возможной закупке им примерно 50 единиц БТР-4, но техника не устроила заказчика по показателям мореходности, надежности ходовой части и огневым качествам боевого модуля.

Скандал вокруг «Буцефалов» разгорелся в 2017 году, когда из поставленных в Ирак 88 боевых машин завестись смогли только 56, а тронуться с места — и вовсе только 34.

Инспекторы от «Харьковского конструкторского бюро машиностроения» обнаружили дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем. Неисправными признали также шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов на машинах.