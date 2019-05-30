В Совфеде заподозрили США в намерении возобновить ядерные испытания

«Я бы со всей серьезностью отнесся к заявлению директора Разведуправления Минобороны США Эшли о том, что, мол, Россия проводит испытания ядерных зарядов сверхмалой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

Сенатор подчеркнул, что необоснованные обвинения из уст американцев «стали уже абсурдной „нормой“ в международных отношениях». Он также напомнил, что Россия с конца 1980-х годов добровольно соблюдает мораторий на испытания в рамках договора, «который США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении».

«Но такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить [договор] либо совершить иные вероломные действия», — уверен Косачев.

Сенатор напомнил, что обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана, а голословные претензии к России по ракетам малой дальности стали поводом для выхода США из договора по РСМД (ракетам средней и малой дальности).

Кроме того, «фейки, поставляемые „белыми касками“, о якобы применении Дамаском химоружия также были использованы как повод для ракетных атак по сирийским объектам», отметил Косачев.

«Эта грубая схема работает, и даже прямая ложь сходит с рук, прежде всего потому, что любой тезис немедленно получает почти безоговорочную поддержку союзников США, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать «мнением международного сообщества», — констатировал сенатор.

«Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающемуся своей безнаказанностью, а европейцам», — подчеркнул глава международного комитета СФ.

Вопрос, по его словам, заключается в том, до какой степени европейцы «готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов».

«До появления ядерного оружия в пяти минутах от вас или прямо до момента его использования?», — задался риторическим вопросом парламентарий.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. В ответ МИД России обвинил США в использовании нечистоплотных приемов в попытке перевести стрелки на Москву. Отметим, международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Пентагону померещились ядерные взрывы, которые якобы проводит Россия.