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В Совфеде заподозрили США в намерении возобновить ядерные испытания 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 21 минуту назад
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал серьезно отнестись к заявлению главы разведуправления Пентагона Роберта Эшли о «несоблюдении» Россией моратория на проведение ядерных испытаний, предположив, что Соединенные Штаты намереваются скоро нарушить договор.
«Я бы со всей серьезностью отнесся к заявлению директора Разведуправления Минобороны США Эшли о том, что, мол, Россия проводит испытания ядерных зарядов сверхмалой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.
Сенатор подчеркнул, что необоснованные обвинения из уст американцев «стали уже абсурдной „нормой“ в международных отношениях». Он также напомнил, что Россия с конца 1980-х годов добровольно соблюдает мораторий на испытания в рамках договора, «который США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении».
«Но такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить [договор] либо совершить иные вероломные действия», — уверен Косачев.
Сенатор напомнил, что обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана, а голословные претензии к России по ракетам малой дальности стали поводом для выхода США из договора по РСМД (ракетам средней и малой дальности).
Кроме того, «фейки, поставляемые „белыми касками“, о якобы применении Дамаском химоружия также были использованы как повод для ракетных атак по сирийским объектам», отметил Косачев.
«Эта грубая схема работает, и даже прямая ложь сходит с рук, прежде всего потому, что любой тезис немедленно получает почти безоговорочную поддержку союзников США, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать «мнением международного сообщества», — констатировал сенатор.
«Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающемуся своей безнаказанностью, а европейцам», — подчеркнул глава международного комитета СФ.
Вопрос, по его словам, заключается в том, до какой степени европейцы «готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов».
«До появления ядерного оружия в пяти минутах от вас или прямо до момента его использования?», — задался риторическим вопросом парламентарий.
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. В ответ МИД России обвинил США в использовании нечистоплотных приемов в попытке перевести стрелки на Москву. Отметим, международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Пентагону померещились ядерные взрывы, которые якобы проводит Россия.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , дрсмд , Константин Косачев , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Совет Федерации , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , США
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