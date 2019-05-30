Зачем Пентагону померещились ядерные взрывы в России

Шеф разведки Пентагона генерал Эшли обвинил Москву в проведении тайных ядерных взрывов. Причем, если верить генералу, взрывы такие маленькие, что средства международного контроля их не замечают. Действительно ли Россия тайно испытывает ядерное оружие или США такими заявлениями пытается наверстать свое отставание от Москвы в ядерных наработках?

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший в среду выступил с сенсационным утверждением о том, что Москва перестала соблюдать мораторий на ядерные испытания. По словам генерала, это помогает ей развивать ядерный потенциал. Как известно, такой мораторий действует в обеих странах еще со времен правления Горбачева и Рейгана.

«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания малой мощности», — передает генеральские слова Reuters.

Эшли утверждает, что у России якобы есть возможности для проведения ядерных испытаний малой мощности, которые, однако, превышают предел нулевого порога, который установлен договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал», — цитирует его РИА «Новости».

Неужели Россия действительно научилась проводить настолько маленькие ядерные взрывы, что американские средства контроля не позволяют их зафиксировать? Возможно ли такое в теории?

«Я бы назвал это заявление странным», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Гольц. Он отметил, что «общепринятым мнением до сих пор считалось, что любой ядерным взрыв может быть зафиксирован национальными средствами разведки». «То есть по сейсмическому состоянию приборы фиксируют любой ядерный взрыв. То, что делала Россия — это моделирование ядерных испытаний, ядерного взрыва не происходило», — объяснил эксперт.

Если Россия действительно бы провела ядерные испытания, «это стало бы серьезным нарушением ее обязательств». Поэтому Гольц назвал обвинение Пентагона «очень серьезным», подчеркнув, однако, что оно требует внятных объяснений.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков счел заявление Эшли-младшего попросту лживым. Он заверил, что России незачем проводить подобные взрывы после подписания и ратификации ДВЗЯИ. По его словам, создавать новые боезаряды теперь можно и путем «физико-математического моделирования». В результате получается заряд необходимой мощности. Ими, например, можно оснастить новые ракеты «Сармат» или подводный беспилотник «Посейдон».

«Так что никаких испытаний проводить больше не надо. По технологии оружейного плутония мы опережаем американцев на несколько порядков, и США хорошо об этом знают. Эшли-младший озвучил откровенную ложь», — сказал Леонков газете ВЗГЛЯД, добавив, что подобные обвинения всегда должны подтверждаться конкретными фактами, которых из уст генерала не прозвучало.

Эксперт заверил, что при нынешнем развитии технологий невозможно утаить ядерные испытания даже самой малой мощности. В любом случае будет зафиксировано радиоактивное загрязнение воздуха, даже если взрыв малой мощности произошел глубоко под землей, а также малейшая сейсмическая активность.

«Вот в КНДР пытались скрытно проводить испытания ядерного оружия. Они вырыли шахту, чтобы получить термоядерный взрыв для развития своей ракетной программы. Все их испытания были обнаружены», — напомнил Леонков.

Чтобы прикрыть испытательную программу боеголовок малой мощности, они не придумали ничего умного, а начали новую лживую кампанию пропаганды против России, добавил он.

Госдуме также напомнили, что технически невозможно устроить даже малые ядерные испытания скрытно.

«Это продолжение примитивной информационной войны против России. Подобные заявления будут озвучиваться каждый день, несмотря на все их сумасбродство и отсутствие каких-то документальных подтверждений, — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Понятно, что Россия, во-первых, не может испытывать ядерное оружие незаметно. Во-вторых, на территории нашей страны это делать негде. И в-третьих, нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования».

Зато, по словам депутата, настораживает, что «Соединенные Штаты реально рассматривают ядерное оружие как инструмент решения сиюминутных и геополитических проблем». «Россия же видит в ядерном вооружении элемент сдерживания и защиты», — сказал Шерин.

Российские дипломаты также дали отповедь Пентагону.

«Нынешняя администрация США год с небольшим назад официально объявила, что не будет стремиться к ратификации договора (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — прим. ВЗГЛЯД). Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает», — сказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Напомним, Вашингтон отказался от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом принятая при президенте Дональде Трампе ядерная доктрина предусматривает разработку новых ядерных зарядов малой мощности. Пентагон уже оправдывался тем, что это необходимо для «сдерживания России».

Если США вернутся к открытым ядерным испытаниям, то России в ответ, убежден Леонков, не стоит возобновлять подобные программы.

«Зачем нам портить свою территорию? Мы и так этими ядерными полигонами создали зоны отчуждения. Зачем России лишний перерасход средств? Мы создадим более совершенные комплексы по доставке уже существующих ядерных зарядов в стан вероятного противника. Мы умеем считать деньги. Мы не участвуем в гонке вооружений. Заявления США основаны на старых концепциях и устаревшей информации», — заверил собеседник.

Эксперт предупредил, что попытками обзавестись новыми ядерными боеголовками США пилят сук, на котором сидят.

«Американцы пытаются вернуть себе гегемонию в мире путем ядерного шантажа, раз экономические и другие санкции не действуют. Однако ядерное оружие, бывшее фактором сдерживания, перестает быть таковым в результате действия Вашингтона», — подытожил Леонков.

По мнению Леонкова, заявление Эшли преследует определенную цель. Просто США уже сами решили создать ядерные боеголовки малой мощности до 10 килотонн и теперь ищут повода для разрыва прежних соглашений, которые мешают им выполнить намеченное.

Кроме того, подобные «аргументы» станут поводом не продлевать и Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Призывы не продлевать его прозвучали накануне в американской прессе. Как заявила аналитик Микаэла Додж в The Washington Times, Москва обманула Вашингтон почти по всем соглашениям по контролю за вооружениями, поэтому СНВ пора похоронить.

Впрочем, в среду стало известно, что Дональд Трамп еще колеблется по поводу этого договора.

«Договор СНВ обсуждается с администрацией, президент примет решение в следующем году», — заявил глава Совета национальной безопасности США Тим Моррисон.

В апреле госсекретарь Майк Помпео выступал в более оптимистичном ключе, говоря, что стороны находятся «в самом начале обсуждения продления договора», и Трамп намерен добиться надежного соглашения с россиянами.