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ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года 

ТК «Звезда» + ещё 2 38 минут назад
В 2019 году планируется получить несколько истребителей раньше срока.
До конца 2020 года Воздушно-космические силы России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом рассказал журналистам на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Как он заявил, по Су-35 предприятие выполняет все обязательства в срок, в 2019 году планируется получить несколько машин раньше срока.
«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — сказал Криворучко.
Замминистра обороны добавил, что КНААЗ постоянно работает над модернизацией Су-35С, в том числе учитывая сирийский опыт. В частности, на следующих модификациях истребителя смогут применяться все типы авиаракет классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».
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