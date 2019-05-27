Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Технологию протестировали при изготовлении снайперских винтовок и автоматов. Изменения коснулись, в первую очередь, конструкции затвора — они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.
Тестовые образцы подвергли комбинированным испытаниям: стрельбе в условиях запыления, под дождем и так далее.
"Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов", — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, которого процитировала пресс-служба.
Как заявляют в "Ростехе", предложенные технические решения "достаточно просты в конструктивном исполнении", модификация "не требует существенных дополнительных затрат".
Р-Спорт: последние новости
В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны В Вилюйском улусе Якутии обнаружили четыре фрагмента ракеты "Союз-2" Борисов призвал учесть пожелания Росгвардии по созданию нелетального оружия
Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Абрамов , Ростех
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: чего ждать от нового мегапроекта Путина167
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»637
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Максакова сделала заявление об убийстве мужа45
В России изменят правила призыва в армию55
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
00:34
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Происшествия
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
Лавров и глава МИД Кубы проводят пресс-конференцию
Политика
00:31
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»
Происшествия Пожары
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение