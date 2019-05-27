В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех" ) запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.

Технологию протестировали при изготовлении снайперских винтовок и автоматов. Изменения коснулись, в первую очередь, конструкции затвора — они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.

Тестовые образцы подвергли комбинированным испытаниям: стрельбе в условиях запыления, под дождем и так далее.

"Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов", — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, которого процитировала пресс-служба.

Как заявляют в "Ростехе", предложенные технические решения "достаточно просты в конструктивном исполнении", модификация "не требует существенных дополнительных затрат".