Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Технологию протестировали при изготовлении снайперских винтовок и автоматов. Изменения коснулись, в первую очередь, конструкции затвора — они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.
Тестовые образцы подвергли комбинированным испытаниям: стрельбе в условиях запыления, под дождем и так далее.
"Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов", — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, которого процитировала пресс-служба.
Как заявляют в "Ростехе", предложенные технические решения "достаточно просты в конструктивном исполнении", модификация "не требует существенных дополнительных затрат".