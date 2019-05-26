Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии . Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

По их данным, Турция приняла это решение после неудачных попыток убедить РФ в ходе встреч совместной контактной группы остановить эскалацию напряженности в регионе. Как указали в оппозиционных сирийских кругах, наступление сирийской армии провоцирует приток беженцев в Турцию.

Отмечается, что турецкие власти поставили в Сирию десятки бронированных машин, РСЗО "Град", противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Поставленное вооружение, как указывают собеседники агентства, помогло формированиям оппозиции вновь захватить город Кафр-Набуда, который ранее был освобожден правительственными войсками.

Турция, пишет Reuters, дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации. Между тем официальные турецкие представители пока никак не прокомментировали данную информацию.

"Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) при поддержке других экстремистских формирований 23 мая захватила город Кафр-Набуда, который служил ранее форпостом вооруженной оппозиции и был освобожден войсками 8 мая. Командование ВС республики приняло решение отступить из Кафр-Набуды по тактическим соображениям с тем, чтобы сохранить жизни солдат. Сейчас войска занимают рубежи у высот Телль-Хаваш и готовятся к операции по возвращению под свой контроль Кафр-Набуды.

Бойцы сирийской армии и ополченцы обороняют другой стратегический форпост правительственных сил, который находится в крепости Калаат-эль-Мадик у входа в долину Сахль-эль-Габ на северо-западе провинции Хама.