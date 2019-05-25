Россия модернизирует советские системы залпового огня «Град»

Разработанная в Советском Союзе реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" модернизируется до уровня систем нового поколения "Торнадо-Г", заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г", — сказал Кочкин.

Ранее он сообщил РИА Новости, что первая бригада 300-миллиметровых РСЗО нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году. В конце 2018 года главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что в реактивные соединения планируется поступление "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

Полевая 122-мм дивизионная РСЗО БМ-21 "Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

Боевая машина "Торнадо-Г" оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска, что позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением на электронной карте необходимой топографической обстановки, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

Пакет направляющих боевой машины "Торнадо-Г" состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-миллиметров, что позволяет использовать реактивные снаряды как "Торнадо-Г", так и системы "Град".