На Украине показали видео испытаний комплекса «Ольха-М»

РСЗО «Ольха» является украинской модернизацией советской реактивной системы залпового огня «Смерч».

Минобороны Украины опубликовало кадры испытаний реактивных систем залпового огня «Ольха-М» и «Ольха-Р».

Отмечается, что испытания проводились на различных дистанциях.

В сообщении ведомства также отмечается, что испытания прошли успешно. С августа по октябрь РСЗО пройдет государственное испытание, после чего их на вооружение ВСУ.

Комплекс «Ольха» — это украинская модернизация советской реактивной системы залпового огня «Смерч», чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Однако секретарь СНБО утверждает, что сейчас радиус действия «Ольхи» достигает 130 километров, а в будущем он увеличится до 200 километров.