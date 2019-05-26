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На Украине показали видео испытаний комплекса «Ольха-М» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: кадр youtube
РСЗО «Ольха» является украинской модернизацией советской реактивной системы залпового огня «Смерч».
Минобороны Украины опубликовало кадры испытаний реактивных систем залпового огня «Ольха-М» и «Ольха-Р».
Отмечается, что испытания проводились на различных дистанциях.
В сообщении ведомства также отмечается, что испытания прошли успешно. С августа по октябрь РСЗО пройдет государственное испытание, после чего их на вооружение ВСУ.
Комплекс «Ольха» — это украинская модернизация советской реактивной системы залпового огня «Смерч», чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Однако секретарь СНБО утверждает, что сейчас радиус действия «Ольхи» достигает 130 километров, а в будущем он увеличится до 200 километров.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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