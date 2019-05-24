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Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Минобороны РФ
По пути движения комплекса была организована комендантская служба, которая следит за безопасностью комплекса, а также следит за РХБ обстановкой.
Ракетчики на ракетных комплексах «Ярс» выдвинулись накануне в места боевого дежурства под Новосибирском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ракетчики из Новосибирска в ходе проведения занятий отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», — сказано в сообщении.
По всему маршруту движения было организовано дежурство комендантской службы по охране движения колонны: как со стороны диверсантов, так и с точки зрения РХБ-обстановки.
На кадрах же видно, как ракетные комплексы в сопровождении группы охранения выдвинулись из места постоянной дислокации, двигались по труднопроходимым грунтовым дорогам, а в лесной местности в походном положении были замаскированы.
PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
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Оружие , Армия , Новосибирск
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