Ядерный марш: комплексы «Ярс» вышли на боевое дежурство в Сибири

По пути движения комплекса была организована комендантская служба, которая следит за безопасностью комплекса, а также следит за РХБ обстановкой.

Ракетчики на ракетных комплексах «Ярс» выдвинулись накануне в места боевого дежурства под Новосибирском . Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетчики из Новосибирска в ходе проведения занятий отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», — сказано в сообщении.

По всему маршруту движения было организовано дежурство комендантской службы по охране движения колонны: как со стороны диверсантов, так и с точки зрения РХБ-обстановки.

На кадрах же видно, как ракетные комплексы в сопровождении группы охранения выдвинулись из места постоянной дислокации, двигались по труднопроходимым грунтовым дорогам, а в лесной местности в походном положении были замаскированы.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.