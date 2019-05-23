В США «приравняли» российский «Охотник» к американскому X-47B

Размеры российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» и американского многоцелевого боевого дрона X-47B сопоставимы, пишет The Drive.

Американское издание, называя российский прототип «большим зверем», предполагает, что данный БПЛА может обладать большей максимальной скоростью, а также развивать на ней большую маневренность, чем американский дрон.

The Drive отмечает, что С-70 «Охотник» может послужить «ведомым» при российском истребителе пятого поколения Су-57, однако критикует конструкцию двигательной установки дрона, которая, вероятна, не способна обеспечить БПЛА низкую радиолокационную заметность.

К подобным выводам в издании пришли после анализа снимка С-70 «Охотник», полученного с коммерческого спутника и опубликованного ранее в мае.

В феврале сообщалось, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода , достигнув скорости 200 километров в час.

В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.