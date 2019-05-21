Новая неудача израильского оружия: Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии

Это произошло 27 февраля в Кашмире. В тот момент, когда индийские пилоты вели воздушный бой с пакистанскими ВВС, в районе Сринагара рухнул на землю вертолет Ми-17В-5. В результате погибли 6 человек.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, уже тогда было ясно, что произошло что-то чрезвычайное и перед нами не обычная катастрофа.

"По данным свидетелей винтокрылая машина взорвалась еще в воздухе. Уже тогда так называемый "дружественный огонь" стал рассматриваться в качестве одной из версий произошедшей трагедии. В настоящее время эти предположения подтверждаются. Как пишут индийские СМИ, вертолет почему-то летел с выключенной системой "свой-чужой". В то же время интегрированная система ПВО Индии не идентифицировала его как врага, а экипаж до самого конца поддерживал радиосвязь с авиабазой в Сринагаре.

Несмотря на это, находящийся на базе ЗРК Spyder сбил Ми-17В-5. В настоящее время сообщается, что четверо офицеров этой воинской части могут быть привлечены к уголовной ответственности", — пояснил эксперт.

Израильские ЗРК Spyder поставляются в Индию по контракту 2008 года. Они развернуты в районе границы с Пакистаном.

Известно, что в феврале текущего года ВВС Индии, пытаясь разбомбить лагерь предполагаемых террористов, использовали израильские авиационные бомбы, оказавшиеся неэффективными.