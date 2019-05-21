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Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Пресс-служба ЗВО
В специализированном конструкторском бюро "Трансмаш-спецтехника", которое входит в "Уралвагонзавод", продолжают работы по модернизации самоходной гаубицы "Мста-С". Как считают специалисты, она не исчерпала свой потенциал.
Главный конструктор-начальник СКБ Алексей Щипанов добавил, что современные модификации самоходной гаубицы 2С19М1 и 2С19М2 выпускаются серийно и востребованы. Тем не менее, конструкторский отдел предприятия занимается ее совершенствованием. Об этом пишет "Интерфакс".
— Она мощная, имеет высокие боевые характеристики: скорострельность, маневренность, дальность. Но требует серьезной подготовки и отличного знания матчасти, — сказал конструктор.
Алексей Щипанов также отметил, что эскпортная модификация "Мста-С" 2С19М1-155 имеет тактико-технические характеристики на уровне зарубежных аналогов, а по некоторым и превосходит их.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" калибра 152 миллиметра выпускается уже тридцать лет. По техническим характеристикам она превосходит как предшественницу 2С3М "Акация", так и многие современные аналоги. Главное ее достоинство — большая дальность стрельбы. Темп составляет более восьми выстрелов в минуту. Этого достигли благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда. На 2С19 также автоматизировано удаление стреляной гильзы, усилено бронирование, есть возможность боевой работы от агрегата питания.
"Мста-С" предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО.
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Оружие , Армия , Алексей Щипанов , Уралвагонзавод , Интерфакс
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