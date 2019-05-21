Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит» 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Опытный образец новой российской управляемой ракеты «Монолит» появится в конце 2021 — начале 2022 года, рассказал замгендиректора концерна «Техмаш», который входит в «Ростех», Александр Кочкин. Он не стал раскрывать всю информацию по новинке, однако сообщил, что эта ракета «будет относиться к классу высокоточного оружия». Ранее гендиректор концерна Владимир Лепин сообщал, что «Монолит» будет усовершенствованием ракеты «Бронебойщик».
Через два-три года появится опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит». Об этом в комментарии РИА «Новости» сказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин во время выставки MILEX-2019.
«Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — рассказал представитель концерна.
Он отметил, что разработка орудия ведется за счет собственных средств.
«Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет. Мы ориентируемся сегодня на два с половиной-три года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания — зависит не от нас. Думаю, что опытный образец будет в конце 2021 — начале 2022 года», — заявил Кочкин журналистам.
По информации ТАСС, эта авиационная ракета будет иметь калибр 122 мм.
«В данный момент ведется согласование с заказчиком технических требований к ней», — передает слова Кочкина издание.
В октябре прошлого года о разработке этой ракеты агентству рассказал гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин. Он отметил, что она предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее конструирование происходит в инициативном порядке.
«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — ответил Лепин на вопрос о проектировании новой ракеты «Монолит», однако сроки создания нового оружия не назвал.
«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — сказал собеседник издания.
В другом интервью, телеканалу «Звезда», Владимир Лепин сообщил, что эта ракета имеет калибр 130 миллиметров и является развитием НАР С-8ОФП «Бронебойщик», но при этом у нее будет больше возможностей. «Монолит», по словам, Лепина может быть как управляемой ракетой, так и «обычной».
«Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену «тринадцатой» ракете. Наша главная задача состоит в том, чтобы изделие отвечало новым требованиям, но по стоимости было как его предшественник», — пояснил гендиректор концерна «Техмаш».
«Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты калибра 80 мм должны дополнить семейство неуправляемых ракет С-8. Орудие способно пробивать различные преграды, стоящие перед целью, при этом не разрушаясь.
«Ракета «Бронебойщик» имеет повышенную дальность, осколочное действие, а кроме того, может обеспечить запреградное действие за счет работы взрывателя. В предыдущих аналогах этого не было», — рассказал Владимир Лепин телеканалу.
1 мая этого года Александр Кочкин в разговоре с РИА «Новости» предположил, что «бронебойщик» может быть принят на вооружение в первой половине 2019 года.
«Государственные испытания новой неуправляемой авиационной ракеты «Бронебойщик» были завершены в прошлом году АО НПО [Научно-производственная организация] «Сплав». В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны. Думаю, что в ближайшее время, в первом полугодии, министерство должно принять соответствующее решение о принятии на вооружение данной ракеты», — сказал он на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Ранее «Техмаш» в рамках оружейной выставки IDEX-2019 в ОАЭ впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает ТАСС.
Эти образцы, которые в течение последние годы разрабатывались на российском производстве, не демонстрировались ни в пределах страны, ни за рубежом. «Это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории», — рассказал Владимир Лепин в феврале этого года.
Кроме того, концерн «Техмаш» представил и взрыватель, который рассчитывает время и обеспечивает взрыв ракеты при контакте с землей, поражая, по словам Лепина, различные виды целей осколочными полями.
«Ввод информации происходит в автоматическом режиме, то есть боеприпасы находятся на пусковой, вся информация на взрыватель вводится по индукционной линии связи», — добавил Владимир Лепин.
Газета.Ru: последние новости
MILEX-2019: какое оружие Белоруссии будет конкурировать с российским Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России Путин определил главное оружие России XXI века
Комментарии
Оружие , Армия , Статьи , Министерство обороны , Техмаш , Ростех , Синертек , ТК "Звезда" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ247
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского215
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма198
Виновен: Решена судьба сына Талькова
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника3
Новости партнеров
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение