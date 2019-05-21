В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

Опытный образец новой российской управляемой ракеты «Монолит» появится в конце 2021 — начале 2022 года, рассказал замгендиректора концерна «Техмаш» , который входит в «Ростех» , Александр Кочкин. Он не стал раскрывать всю информацию по новинке, однако сообщил, что эта ракета «будет относиться к классу высокоточного оружия». Ранее гендиректор концерна Владимир Лепин сообщал, что «Монолит» будет усовершенствованием ракеты «Бронебойщик».

Через два-три года появится опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит». Об этом в комментарии РИА «Новости» сказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин во время выставки MILEX-2019.

«Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — рассказал представитель концерна.

Он отметил, что разработка орудия ведется за счет собственных средств.

«Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет. Мы ориентируемся сегодня на два с половиной-три года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания — зависит не от нас. Думаю, что опытный образец будет в конце 2021 — начале 2022 года», — заявил Кочкин журналистам.

По информации ТАСС, эта авиационная ракета будет иметь калибр 122 мм.

«В данный момент ведется согласование с заказчиком технических требований к ней», — передает слова Кочкина издание.

В октябре прошлого года о разработке этой ракеты агентству рассказал гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин. Он отметил, что она предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее конструирование происходит в инициативном порядке.

«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — ответил Лепин на вопрос о проектировании новой ракеты «Монолит», однако сроки создания нового оружия не назвал.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — сказал собеседник издания.

В другом интервью, телеканалу «Звезда», Владимир Лепин сообщил, что эта ракета имеет калибр 130 миллиметров и является развитием НАР С-8ОФП «Бронебойщик», но при этом у нее будет больше возможностей. «Монолит», по словам, Лепина может быть как управляемой ракетой, так и «обычной».

«Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену «тринадцатой» ракете. Наша главная задача состоит в том, чтобы изделие отвечало новым требованиям, но по стоимости было как его предшественник», — пояснил гендиректор концерна «Техмаш».

«Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты калибра 80 мм должны дополнить семейство неуправляемых ракет С-8. Орудие способно пробивать различные преграды, стоящие перед целью, при этом не разрушаясь.

«Ракета «Бронебойщик» имеет повышенную дальность, осколочное действие, а кроме того, может обеспечить запреградное действие за счет работы взрывателя. В предыдущих аналогах этого не было», — рассказал Владимир Лепин телеканалу.

1 мая этого года Александр Кочкин в разговоре с РИА «Новости» предположил, что «бронебойщик» может быть принят на вооружение в первой половине 2019 года.

«Государственные испытания новой неуправляемой авиационной ракеты «Бронебойщик» были завершены в прошлом году АО НПО [Научно-производственная организация] «Сплав». В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны. Думаю, что в ближайшее время, в первом полугодии, министерство должно принять соответствующее решение о принятии на вооружение данной ракеты», — сказал он на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Ранее «Техмаш» в рамках оружейной выставки IDEX-2019 в ОАЭ впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает ТАСС.

Эти образцы, которые в течение последние годы разрабатывались на российском производстве, не демонстрировались ни в пределах страны, ни за рубежом. «Это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории», — рассказал Владимир Лепин в феврале этого года.

Кроме того, концерн «Техмаш» представил и взрыватель, который рассчитывает время и обеспечивает взрыв ракеты при контакте с землей, поражая, по словам Лепина, различные виды целей осколочными полями.