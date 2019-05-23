В США истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации "противника" в тренировочных боях. Ролик, на котором запечатлен процесс, опубликован YouTube-каналом US Military Update.
На самолет, помимо американских, были нанесены опознавательные знаки ВКС России. Завершается ролик "предупреждением": "Призрак. Опасайся".
Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США, которая базируется в штате Невада.
Эскадрильи "Агрессор" — формирования американских ВВС, выполняющие роль противника во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, несущими окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного противника, и ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году. В середине мая российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на заключение контракта на поставку в ВКС 76 Су-57.