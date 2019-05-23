Американский истребитель F-16 перекрасили под Су-57

США истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации "противника" в тренировочных боях. Ролик, на котором запечатлен процесс, опубликован YouTube-каналом US Military Update.

На самолет, помимо американских, были нанесены опознавательные знаки ВКС России . Завершается ролик "предупреждением": "Призрак. Опасайся".

Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США, которая базируется в штате Невада.

Эскадрильи "Агрессор" — формирования американских ВВС, выполняющие роль противника во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, несущими окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного противника, и ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран.