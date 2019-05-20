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Новейшие «умные» снаряды с управляемым подрывом вышли на этап госиспытаний 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: tecmash.ru
Отмечается, что первую опытно-промышленную партию боеприпасов заказало производства «Техмаш» Минобороны.
Минобороны РФ заказало первую опытно-промышленную партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом для проведения госиспытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
«Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится. Первую опытно-промышленную партию заказало Минобороны для проведения государственных испытаний», — сказал Кочкин.
Замглавы «Техмаша» напомнил, что вооружение в калибре 30 мм применяется и в авиационной технике, и в военно-морской, и в технике сухопутных войск. Он добавил, что применение таких боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов вооружений.
В «Техмаше» отметили, что модернизация коснется дооснащения вооружений аппаратурой управления.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Техмаш
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