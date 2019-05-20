Новейшие «умные» снаряды с управляемым подрывом вышли на этап госиспытаний

Минобороны. Отмечается, что первую опытно-промышленную партию боеприпасов заказало производства «Техмаш»

Минобороны РФ заказало первую опытно-промышленную партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом для проведения госиспытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится. Первую опытно-промышленную партию заказало Минобороны для проведения государственных испытаний», — сказал Кочкин.

Замглавы «Техмаша» напомнил, что вооружение в калибре 30 мм применяется и в авиационной технике, и в военно-морской, и в технике сухопутных войск. Он добавил, что применение таких боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов вооружений.

В «Техмаше» отметили, что модернизация коснется дооснащения вооружений аппаратурой управления.