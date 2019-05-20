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Детали войны. Какие секреты США могут извлечь из советских систем С-300 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Изучение тактики применения, технических характеристик и вскрытие слабых мест: американцы уже давно собирают по всему миру образцы оружия советского и российского производства. В начале мая один из пользователей твиттера опубликовал спутниковый снимок предположительно зенитно-ракетной системы С-300ПТ, развернутой на военном полигоне в США и, по мнению экспертов, доставленной с Украины. О том, как и для чего советские вооружения попадают за океан, — в материале РИА Новости.

Тренировка на кошках

Зенитную ракетную систему С-300ПТ Советский Союз принял на вооружение еще в 1979-м. Она пришла на смену комплексам ПВО С-125 и С-75. До середины 1990-х успели выпустить более двух тысяч таких комплексов и их модификаций. С-300ПТ может обнаруживать и уничтожать аэродинамические цели, летящие на скоростях до 1,3 тысячи метров в секунду. Радиус зоны гарантированного поражения — до 50 километров.
Модификация С-300ПТ давно снята с вооружения российской армии — вместо них на дежурстве стоят более совершенные и дальнобойные системы. Впрочем, по мнению бывшего заместителя начальника войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-майора Александра Тазехулахова, американцам важно изучить не столько конструктив советских систем, сколько тактику их применения.
"Они не теоретики, а больше практики, — сказал Тазехулахов РИА Новости. — В США есть крупный полигон "Уайт Сэндс", на который стащили множество различных образцов вооружений потенциальных противников. На этих образцах и, в частности, системах ПВО, отрабатываются действия авиации: как их правильно преодолеть, подавить, максимально снизить эффективность их действия. То есть американские пилоты и тактики работают с реальной техникой вероятного противника".
По словам генерал-майора, хотя современные системы ПВО и превосходят предыдущие версии по характеристикам, работают они по схожему принципу.
"Причем такая ситуация не только у нас, но и у самих американцев, — отмечает эксперт. — Например, зенитный ракетный комплекс Hawk модернизируется до бесконечности, но, по сути, остается все тем же Hawk, как и раньше. Да, у него улучшилась помехозащищенность, другие параметры. Но в части тактики применения все остается по-прежнему. Поэтому военных США интересуют не только параметры системы, а именно то, как она может применяться".

Незабытое старое

Стоит отметить, что внешне система С-300ПТ практически не отличается от современных российских систем ПВО. Поэтому одна из важнейших задач американских специалистов — научить пилотов визуально идентифицировать комплекс с воздуха.
"Можно, конечно, тренироваться и на макетах, — подчеркивает генерал, — но когда используется реальный комплекс, он дает объективные характеристики: энергетические или, например, тепловые. Можно отрабатывать его поиск на поле боя по внешним признакам, научиться обнаруживать установку из космоса".
В свою очередь, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский настроен более оптимистично. Он усомнился, что американцы сумеют извлечь из полученного в их распоряжение образца какую-либо ценную с военной точки зрения информацию — уж слишком эта система устарела.
"Ничего толкового из С-300ПТ они не вытянут. Для изучения возможностей современных комплексов гораздо больше информации дает радиолокационная разведка, — пояснил Мураховский в беседе с РИА Новости. — Практически каждый день вблизи Калининградской области и в районе Крыма летают разведывательные беспилотники Global Hawk. Американцы мечтают, что мы включим свои комплексы в боевой режим. Но никак не дождутся и поэтому снимают параметры РЛС дежурного режима, чем пока удовлетворяются".
Эксперт убежден, что советская система попала в руки американских военных с легкой руки их украинских коллег.
"Секрета здесь нет: американцы эти системы получили с Украины, — заявил он. — Они были переправлены оттуда, равно как и многие другие виды вооружения, например комплекс РЭБ "Кольчуга". Это все началось еще при Ющенко, когда Киев взял курс на интеграцию с НАТО и с США. Тогда вышла "Белая книга" Министерства обороны Украины, в которой четко говорилось, что их главная цель — вступление в НАТО. В это же время украинцы и начали поставлять интересующие американцев образцы вооружений".

Надежный поставщик

Украина в советское время была самой вооруженной республикой Союза. В случае войны ей предстояло принять первый удар с запада. После распада СССР на территории Украины осталось огромное количество самой разной военной техники. Новое руководство решило подзаработать на ее продаже. Началась масштабная торговля. В 1990-е Украина даже выбилась в мировые лидеры оружейного экспорта. Одними из постоянных покупателей советского оружия стали американцы. С молотка пошли танки, самолеты и вертолеты, ракетные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Большинство сделок проводилось без широкой огласки. Однако некоторые из них достоверно подтверждены. Так, в период с 1993-го по 2014-й Украина поставила в США десятки единиц боевых машин пехоты. В основном БМП-2, а также несколько новейших на момент распада СССР БМП-3, поступивших на вооружение в 1987 году. Закупались большими партиями и танки, которые использовались в основном в качестве мишеней для проверки эффективности американских противотанковых средств.
Достались американским военным и несколько боевых самолетов. Так, Киев продал чикагской частной компании Pride Aircraft две демилитаризованные "спарки" Су-27УБ — видео их полетов попало в интернет. Скорее всего, они используются в так называемой эскадрилье "Агрессор", отыгрывающей на учениях роль российской авиации. В 2009-м США купили у Украины пять оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус" с ракетой Р-17. По-видимому, таким же образом на американский полигон попали и те самые С-300ПТ.
Кроме того, под желто-голубой флаг после распада СССР перешли десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, где осталось множество конструкторской и технологической документации. Она тоже стала очень востребованным товаром. Напомним, что в апреле Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Документ действовал в рамках СНГ и касался в том числе оборонных разработок. Однако, по мнению экспертов, вся документация, представляющая интерес, уже давным-давно распродана и этот шаг со стороны украинского правительства был чистой формальностью.
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , США , Виктор Мураховский , Правительство Украины , НАТО , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества"
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