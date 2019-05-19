Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предстоит разбить бутылку шампанского о борт нового российского серийного атомного ледокола проекта 22220 "Урал" во время торжественной церемонии спуска на воду корпуса корабля, которая пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом церемонии.
"Эльвира Набиуллина станет "крестной матерью" ледокола "Урал", и по давней традиции корабелов она должна будет разбить бутылку шампанского о борт судна", — сказал собеседник агентства.
В июне 2016 году, когда на невскую воду спускали корпус головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", его "крестной матерью" стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сентябре 2017 года спускали корпус первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", его тогда "благословила" Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост председателя Счетной палаты. Оба раза разбивались бутылки крымского шампанского.
Атомоходы проекта 22220, строящиеся по заказу госкорпорации "Росатом", нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.