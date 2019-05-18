США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2

Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн Об этом сообщило в пятницу Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено на продажу 94 ракет, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, контракт предполагает помощь в техническом обслуживании этих систем и тренировку специалистов.

С точки зрения американского военного ведомства , выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".

"Республика Корея является одним из важнейших политических и экономических игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ключевым партнером Соединенных Штатов", — говорится в документе.