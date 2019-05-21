The National Interest (США): Россия хочет стать сверхдержавой в производстве истребителей-невидимок

The National Interest (США) и рассказывает, почему у него появились причины для скепсиса. Президент России объявил, что государство в предстоящие восемь лет закупит большое количество Су-57 у ПАО "Сухой" . Если Путин говорит серьезно, то у России вскоре появится существенное количество малозаметных истребителей. Однако перейти к массовому производству невидимок будет очень нелегко, считает автори рассказывает, почему у него появились причины для скепсиса.

Российский президент Владимир Путин 14 мая 2019 года устроил большое шоу из своего визита в 929-й государственный летно-испытательный центр имени Чкалова в Астраханской области

Во время полета из Москвы Астрахань президентский Ил-96 сопровождали шесть самолетов-невидимок Су-57 — ровно половина из того количества, что построила компания «Сухой» с момента первого вылета этой машины в 2010 году.

Выступая 15 мая с речью, Путин сказал, что Кремль в предстоящие восемь лет закупит большое количество Су-57. Если Путин говорит серьезно, и если российское Министерство обороны выполнит это обещание, то у России вскоре появится существенное количество малозаметных истребителей.

Но есть немало причин для скепсиса. Схема Су-57 не до конца доработана. Самолету не хватает ключевых боевых систем. Компания «Сухой» пока не наладила крупное и эффективное производство машин этого типа. А у Москвы наверняка нет денег на покупку большого количества истребителей-невидимок.

После нескольких лет медлительной разработки, одного возгорания двигателя и театральной отправки явно небоеспособных Су-57 в Сирию Кремль в 2018 году заявил о приостановке производства Су-57, отдав предпочтение модернизированным версиям почтенного, но не малозаметного Су-27. К 2027 году Москва закупит всего 16 новых Су-57, и тогда общая численность этих самолетов составит 28 единиц.

Нет сомнений, что причиной изменений планов стали экономические соображения. Россия в 2016 году потратила на свои вооруженные силы 70 миллиардов долларов. Но экономический спад, который в 2015 году лишил Россию почти четырех процентов ВВП, вынудил Москву пересмотреть свои приоритеты. «При подготовке бюджета на 2016 годы власти явно осознавали, что такой уровень расходов невозможно сохранить», — сообщил Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies).

Правительство постаралось должным образом представить решение о сокращении производства Су-57. «Вы знаете, что сегодня Су-57 считается одним из лучших самолетов в мире, — заявил телевизионной аудитории заместитель министра обороны Юрий Борисов . — Следовательно, нет смысла ускорять работы по серийному производству этого самолета пятого поколения».

Принятое в 2018 году решение означает, что в обозримом будущем в российских ВВС не будет большого количества малозаметных истребителей. Между тем, Соединенные Штаты и Китай наладили массовое производство истребителей-невидимок и разрабатывают новые малозаметные бомбардировщики.

В мае 2019 года Путин пообещал ликвидировать этот дисбаланс. Утверждая, что «Сухой» снизил себестоимость Су-57 на 20%, президент объявил, что Кремль к 2027 году закупит не 16 Су-57, а 76. «Надеюсь, что скорректированные планы будут исполнены», — сказал Путин.

Компания «Сухой» не сообщает, сколько стоит Су-57, однако здесь следует отметить, что истребитель-невидимка F-35 компании «Локхид Мартин» стоит около 100 миллионов долларов. И это на отработанной и современной сборочной линии, где ежегодно производятся десятки таких самолетов.

В последние годы вооруженные силы США в рамках своего 700-миллиардного оборонного бюджета приобрели от 60 до 70 машин F-35. Их доля в военных расходах США составляет один процент. Если Москва потратит один процент своего военного бюджета на Су-57, она сможет ежегодно покупать по шесть таких самолетов. В этом случае к 2027 году в составе российских ВВС будет 54 новых истребителя-невидимки.

Но это оптимистическая оценка. До перехода к массовому производству Су-57, которые российские ВВС смогут использовать в бою, «Сухому» предстоит завершить разработку боевых систем для самолетов этого типа, осуществить интеграцию вооружений, расширить производственные линии, где делают малозаметные истребители, и обучить рабочих методам и технологиям производства.

Сделать все это очень нелегко. Если просто швырять деньги на эти цели, задача вряд ли будет выполнена. В программе разработки F-35 было множество неудач и трудностей технического, производственного и логистического свойства, хотя на нее почти 20 лет неизменно выделялись средства.

Конечно, вполне возможно, что эскорт путинского самолета в составе шести Су-57 и прозвучавшие впоследствии заявления о новом крупном заказе не имеют ничего общего с серьезными усилиями по переоснащению российских ВВС. Не исключено, что это была рекламная кампания с целью привлечения перспективных зарубежных заказчиков.

Неслучайно первоначальный план России по приобретению Су-57 для своих ВВС совпал по времени с решением Индии отказаться от совместной разработки и финансирования варианта российского истребителя-невидимки для нужд индийских военно-воздушных сил.

Возможно, Россия надеется уговорить Турцию присоединиться к программе по созданию Су-57 и взять на себя роль ведущего инвестора вместо Индии. Турецкие ВВС заказали F-35, однако американское правительство грозит заблокировать этот заказ, потому что Анкара решила приобрести комплексы ПВО российского производства, чьи приборы обнаружения могут собирать секретные данные о технологиях малозаметности F-35.

Наглядная демонстрация мнимой уверенности Путина в Су-57 может убедить турецкие власти сделать ставку на российский малозаметный истребитель.

Но если Турция примет финансовое участие в программе Су-57, это не решит каким-то чудесным образом ее проблемы. У Су-57 недоработанная и сырая конструкция, а производственные линии малы и неэффективны. Такую ситуацию невозможно изменить быстро и малыми средствами.