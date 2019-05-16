На защиту Дальнего Востока встала «Мурена-2»

Еврейской автономной области. Высокочувствительные охранные комплексы "Мурена-2" впервые поступили в Амурское объединение Восточного военного округа. Они встанут на защиту объектов общевойсковой армии в Приамурье, Хабаровском крае

На объектах ВВО уже начали внедрять нововведение.

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, в основе комплекса стоят высокочувствительные вибродатчики. Они создают высокозащищенную зону по периметру охраняемого объекта. Эта зона управляется через компьютер.

Автоматизированная система настроена таким образом, что реагирует только на реальные попытки проникновения на территорию людей и крупных животных. Факт сбоя от воздействия природных факторов исключается.

"Мурена-2" может взаимодействовать с другими охранными системами и приспособлена к работе в любых дальневосточных климатических условиях.