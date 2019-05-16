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Россиянам могут позволить покупать в два раза больше огнестрельного оружия 

Парламентская газета 15 часов назад
Максимальное количество единиц стрелкового оружия, которым может владеть человек, может быть увеличена в два раза. Соответствующий законопроект, направленный на развитие оружейной отрасли в России, перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 16 мая.
Авторами документа выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Ссылаясь на специфику стрелкового спорта и охоты и износ оружия, законодатели считают необходимым пересмотреть установленное законом ограничение на общее количество приобретённого гражданином охотничьего нарезного, спортивного нарезного и гладкоствольного длинноствольного оружия и увеличить его с 5 до 10 единиц в каждой категории. По их мнению, такая мера увеличит продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, и позволит производителям дополнительно реализовать порядка 100 тыс. единиц оружия.
Кроме того, поправки разрешат спортсменам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, если это предусмотрено правилами состязаний. Наконец, законопроект должен устранить правовую неопределённость в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения оружия с нарезным стволом. Сейчас действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. Предлагаемые поправки уточняют основания для приобретения оружия с нарезным стволом, в том числе устанавливают более гибкие временные рамки.
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Оружие , Видео , Василий Пискарев , Госдума
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