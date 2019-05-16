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Проект резолюции конгресса США призвал Турцию отказаться от покупки С-400 

РИА Новости + ещё 8 11 часов назад
Проект резолюции, внесенный в палату представителей конгресса США, призывает Турцию отказаться от приобретения российских ЗРК С-400.
"Мы посылаем ясный сигнал Турции: широкий консенсус обеих партий заключается в том, что если Турция купит С-400, то она не должна получить (военные самолеты последнего поколения) F-35", — говорится в заявлении лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти.
По его словам, приобретение Турцией С-400 создаст "слишком много угроз" национальной безопасности США.
"Турция должна отменить сделку и вместо этого сотрудничать с США по многим вопросам, где совместная работа — в наших общих интересах", — сказал он.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Оружие , Армия , Видео , США , Кевин Маккарти , НАТО , Турция
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