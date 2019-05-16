Проект резолюции конгресса США призвал Турцию отказаться от покупки С-400

Проект резолюции, внесенный в палату представителей конгресса США , призывает Турцию отказаться от приобретения российских ЗРК С-400.

"Мы посылаем ясный сигнал Турции: широкий консенсус обеих партий заключается в том, что если Турция купит С-400, то она не должна получить (военные самолеты последнего поколения) F-35", — говорится в заявлении лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти.

По его словам, приобретение Турцией С-400 создаст "слишком много угроз" национальной безопасности США.

"Турция должна отменить сделку и вместо этого сотрудничать с США по многим вопросам, где совместная работа — в наших общих интересах", — сказал он.