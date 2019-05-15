«Без увеличения стоимости»: Путин приказал закупить 76 Су-57

Президент напомнил, что программа вооружения до 2028 года предусматривала закупку 16 единиц Су-57, однако министр обороны Сергей Шойгу доложил, что производители снизили стоимость летательных аппаратов и вооружения на 20%, в результате чего появилась возможность закупить больше единиц техники.

«Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», — сказал Путин.

По словам президента, контракт на комплексную поставку 76 Су-57 будет заключен в ближайшее время. Самолеты будут оснащены современными средствами поражения и обеспечены необходимой наземной инфраструктурой.

К 2028 году новейшими Су-57 будут полностью переоснащены три авиационных полка. По словам главы государства, эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.