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Новые украинские десантные катера не могут «стоять ровно», признал эксперт 

РИА Новости + ещё 7 15 мая 2019
Фото: CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
У десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» ВМС Украины обнаружилось множество проблем. Об этом в эфире телеканала UMN заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
"Он ("Кентавр — прим. ред.) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет и вопросы, вопросы, вопросы", — отметил эксперт.
В феврале сообщалось, что Киев планирует в этом году направить для охраны и патрулирования в Азовское море два десантных катера "Кентавр".
Первый катер проекта 58503 "Кентавр" спустили на воду в сентябре 2018 года. По утверждению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, катера данного типа "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Катер способен развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.
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Оружие , Армия , Войска , Александр Турчинов
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