Новые украинские десантные катера не могут «стоять ровно», признал эксперт

У десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» ВМС Украины обнаружилось множество проблем. Об этом в эфире телеканала UMN заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Он ("Кентавр — прим. ред.) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет и вопросы, вопросы, вопросы", — отметил эксперт.

В феврале сообщалось, что Киев планирует в этом году направить для охраны и патрулирования в Азовское море два десантных катера "Кентавр".