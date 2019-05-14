МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Размещение Штатами ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств.

Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, размещая свои ядерные вооружения на континенте, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков . Все это, по словам дипломата, происходит с молчаливого попустительства зависимых от США стран.

«В XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова РИА Новости.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями раскритиковал власти европейских стран, которые «продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».

При этом, отметил Ермаков, Россия последовательно руководствуется задачами сохранения функционирования Договора о нераспространении ядерного оружия, призывая к ядерному нераспространению, ядерному разоружению и мирному использованию атомной энергии.