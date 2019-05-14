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МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе 

ТК «Звезда» + ещё 4 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Размещение Штатами ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств.
Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, размещая свои ядерные вооружения на континенте, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Все это, по словам дипломата, происходит с молчаливого попустительства зависимых от США стран.
«В XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова РИА Новости.
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями раскритиковал власти европейских стран, которые «продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».
При этом, отметил Ермаков, Россия последовательно руководствуется задачами сохранения функционирования Договора о нераспространении ядерного оружия, призывая к ядерному нераспространению, ядерному разоружению и мирному использованию атомной энергии.
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Оружие , Политика , Владимир Ермаков , МИД , РИА Новости , США
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