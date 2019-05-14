МИД: «Идет подготовка к применению ядерного оружия»

По его словам, Соединенные Штаты ведут подготовку к применению ядерного оружия на территории «зависимых» европейских стран, которые либо «делают вид, что ничего не происходит», либо «боятся даже задуматься над провокационностью» происходящего.

Ермаков заявил, что пока, «казалось бы, цивилизованная» Европа «ставит себя на грань полного самоуничтожения», говорить серьезно об укреплении режима нераспространения ядерного оружия невозможно.

Кроме того, дипломат обвинил Америку в попытках достижения доминирования в военной сфере — за счет наращивания дисбаланса в области обычных вооружений, развития глобальной ПРО, размещения оружия в космосе и расшатывания архитектуры контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

При этом Россия, отметил Ермаков, останется приверженной целям Договора о нераспространении ядерного оружия «в любом случае» — какие документы ни были бы приняты на обзорной конференции по действию договора в 2020 году и вопреки неблагоприятной атмосфере, которую для этого создают США.