В Америку из Украины? Кто предоставил С-300 США

Обнаруженные на территории США российские ЗРС С-300 могли туда попасть, возможно, благодаря Украине , заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . По его словам, американские военные по договору могли получить технику с целью изучения ее технического оснащения. Тем не менее, эксперт заверил, что современное оружие России не имеет ничего общего с этими старыми системами советского времени.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.

«С-300, предположительно, попали в США из Украины. Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300», — сказал он.

Редактор журнала добавил, что в рамках этого договора возможно «был подписан контракт на поставку в США старой советской системы ПВО С-300 для ее изучения личным составом Военно-воздушных сил (ВВС) США и выработки методов противодействия подобным комплексам».

Однако, как сказал Коротченко, эти российские ПВО являются разработками 1980-х годов. Именно поэтому никаких актуальных на 2019 год сведений американцы получить не смогут, информация об этом оружии не является секретной.

«Современная российская техника типа С-400 ничего общего с теми старыми советскими «трехсотками» не имеет, разве что литер «С» [система], поэтому даже получение сведений о советских С-300 тридцатилетней давности не позволят США противостоять нашим «Триумфам», — заявил специалист.

Ранее в сети появился снимок, сделанный со спутника, на котором видна российская зенитная ракетная система С-300ПТ, сообщает Defence Blog с указанием, что точное местонахождение этого оружия неизвестно. На изображении видны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. При этом доподлинно неизвестно, является ли ЗРС макетом или же С-300 настоящая.

Армия США проводит нередко учения с участием боевых систем советского и российского производства «для пущего реализма», отмечает автор материала.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сказал в октябре прошлого года, что международные лидеры понимают, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» являются лучшими в мире по своим характеристикам работы, передает ФАН.

«Все понимают, что лучше С-300, а тем более С-400, никакого Patriot, даже в версии Patriot PAC-3+, нет. Ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей, ни по палитре целей, по скорости целей; что касается больших систем ПВО, мы во всем превосходим тот же Patriot PAC-3+», — заявил Фомин.

Кроме того, по его словам, скорость перехвата ракет является еще одним преимуществом российских ЗРК перед американскими системами Patriot PAC-3+. Он отметил, что американские системы могут поразить цель, летящую на скорости 1700-2000 м/с, в то время, как российский «Триумф» уничтожает цели, которые развивают скорость в 4700 м/с. Замминистра обороны добавил, что этих целей сейчас нет, но они «будут созданы в 2040-2050-х годах».

«И все это понимают и поэтому, несмотря на страх, они понимают, что лучше этого нет. Это значит, что мы можем поражать со 100% эффективностью на дальних подступах, и никто не может сравниться», — заключил чиновник.

Отметим, что комплексы семейства С-300 могут работать в различных сочетаниях одной модификации, а также внутри одного комплекса. Кроме того, одним из свойств является способность выстраиваться в батареи из любого состава и местоположения, собирая различные комплексы ПВО в единую батарею.

С-300ПТ способны поражать цели на дальности от 5 до 47 км, летящие на высоте до 2700 м над поверхностью Земли с максимальной скоростью 1300 км/ч. Свертывание и развертывание ЗРС происходит за полтора часа.

У «Фаворита» имеется множество модификаций, которые отличаются друг от друга внутренним техническим наполнением: ракетами, радарами, возможностью защиты от средств радиоэлектронной борьбы, большей дальностью и возможностью бороться с баллистическими ракетами малой дальности или летящими на сверхмалой высоте целями.

Эти системы есть в вооружении не только России. Они имеются в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Азербайджане, Словакии, Венесуэле, Иране, Армении, Китае, Греции, Алжире, а также, по некоторым данным, в Хорватии.

Выпускать эти системы начали в 1975 году, завершив испытания в 1978 году. На боевое дежурство они встали впервые перед началом войны в Афганистане, то есть в 1979 году. В 2007 году Российская Федерация приняла на вооружение С-400 — модифицированную версию С-300.