F-35 получат «летального» убийцу систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны (ПРО), сообщает The Drive.

AARGM-ER (AGM-88G) создается на основе AGM-88E. Согласно менеджеру соответствующей программы Главного управления вооружения ВМС США Мэтью Коммерфорда, заявление которого приводит издание, AGM-88G обеспечивает, по сравнению с AGM-88E, «ту же летальность, но в меньших габаритах».

От второй первая получит систему наведения и управления, а отличится модульным боевым отсеком и компактной боеголовкой, созданной по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance). Ракета будет размещаться во внутреннем отсеке F-35A Lightning II и F-35C Lightning II, но не F-35B Lightning II.

Летные испытания AGM-88G запланированы на 2021 год. F-35A Lightning II и F-35C Lightning II начнут получать серийную ракету с 2025 года. Сумма контракта, заключенного в марте ВВС и американской компанией Northrop Grumman, оценивается в 322,5 миллиона долларов.

Характеристики AGM-88G не разглашаются, однако известно, что AGM-88E летает на дальность более 130 километров, а ее скорость при подлете к цели достигает 2 чисел Маха.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Ранее в мае Lockheed Martin представила концепцию палубного истребителя F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).