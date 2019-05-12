США испытали противоракету SM-3

США провели испытания противоракеты SM-3, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Видео запуска опубликовала пресс-служба Пентагона

Испытания были проведены 10 мая в ходе учений «Грозный щит». Запуск прошел с ракетного эсминца USS Roosevelt — корабля типа «Арли Берк» с управляемым ракетным оружием. Испытания завершены успешно.

Разработка зенитных управляемых ракет SM-3 была завершена в январе 2018 года. Тогда директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн заявила, что оружие будет развернуто в Польше и Румынии для ответа Европы на потенциальные баллистические угрозы, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.