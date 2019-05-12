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США испытали противоракету SM-3 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
США провели испытания противоракеты SM-3, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Видео запуска опубликовала пресс-служба Пентагона.
Испытания были проведены 10 мая в ходе учений «Грозный щит». Запуск прошел с ракетного эсминца USS Roosevelt — корабля типа «Арли Берк» с управляемым ракетным оружием. Испытания завершены успешно.
Разработка зенитных управляемых ракет SM-3 была завершена в январе 2018 года. Тогда директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн заявила, что оружие будет развернуто в Польше и Румынии для ответа Европы на потенциальные баллистические угрозы, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.
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Оружие , Армия , Войска , Пентагон , США
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