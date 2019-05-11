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В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Отмечается, что церемония спуска кораблей на воду состоялась утром 10 мая.
В последний раз на судостроительной верфи в Даляне спускали на воду сразу два корабля 3 июля 2018 года, тогда это были эсминцы проекта 055. Головной эскадренный миноносец проекта 055 "Наньчан" впервые был показан широкой аудитории на недавнем военно-морском параде в Циндао, по данным минобороны КНР, в ближайшее время он войдет в состав военно-морских сил Китая. "Няньчан" входит в список наиболее крупных надводных боевых кораблей во всем мире, не относящихся к авианосцам. При этом, лидер КНР Си Цзиньпин принимал парад, находясь именно на эсминце "Синин" проекта 052D.
Отмечается, что до тех пор, пока в состав ВМС НОАК не вошел "Наньчан", эсминцы проекта 052D остаются самыми передовыми и боеспособными военными кораблями Китая.
Эсминцы проекта 052D полным водоизмещением 7,5 тысяч тонн имеют длину 157 метров и ширину 17 метров. Корабль полностью разработан и построен в Китае. Корабли этого проекта могут выполнять боевые задачи на море как в одиночку, так и в составе группы кораблей.
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Оружие , Армия , Цзиньпин Си , Далянь , Китай
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