Из видео сообщается, что незначительно измененная версия советского гранатомета была закуплена Украиной в 2016 году.
На официальной странице Национальной гвардии Украины в Facebook опубликовано видео с учений одного из подразделений войск, в ходе которых украинские военнослужащие провели стрельбы из модифицированных копий гранатометов РПГ-7 для армии США — PSRL-1.
На видео руководитель стрельб старший лейтенант Богдан Корватко попытался доказать зрителям, чем существенно отличается американский суррогат от советского оружия.
«От РПГ-7 он отличается тем, что у РПГ-7 все накладки были деревянными. Сейчас пластиковые. Еще есть планка Пикатинни, на которую можно установить прицел, не только оптический, но и коллиматорный. Оптический прицел оснащен ночной насадкой, которая позволяет вести огонь при плохой видимости. Отличается от советского образца меньшей массой, большей эффективностью и дальностью огня», — сказал он.
Противоречат словам украинского офицера опубликованные в видео тактико-технические характеристики, не отличающиеся от ТТХ РПГ-7 ни по одному из параметров. Кстати, судя по данным, представленным в видео, длина американского оружия — больше 9 метров, что естественно является ошибкой.
Национальная гвардия Украины facebook
В сообщении ведомства также указывается, что сегодня для обучения личного состава обращению с американской копией советского гранатомета на Украине разработана даже специальная программа.