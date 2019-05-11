«Сила» украинского оружия: Нацгвардия показала кадры стрельбы из американских копий РПГ-7

Из видео сообщается, что незначительно измененная версия советского гранатомета была закуплена Украиной в 2016 году.

На видео руководитель стрельб старший лейтенант Богдан Корватко попытался доказать зрителям, чем существенно отличается американский суррогат от советского оружия.

«От РПГ-7 он отличается тем, что у РПГ-7 все накладки были деревянными. Сейчас пластиковые. Еще есть планка Пикатинни, на которую можно установить прицел, не только оптический, но и коллиматорный. Оптический прицел оснащен ночной насадкой, которая позволяет вести огонь при плохой видимости. Отличается от советского образца меньшей массой, большей эффективностью и дальностью огня», — сказал он.

Противоречат словам украинского офицера опубликованные в видео тактико-технические характеристики, не отличающиеся от ТТХ РПГ-7 ни по одному из параметров. Кстати, судя по данным, представленным в видео, длина американского оружия — больше 9 метров, что естественно является ошибкой.

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В сообщении ведомства также указывается, что сегодня для обучения личного состава обращению с американской копией советского гранатомета на Украине разработана даже специальная программа.