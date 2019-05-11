Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сила» украинского оружия: Нацгвардия показала кадры стрельбы из американских копий РПГ-7 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Национальная гвардия Украины facebook
Из видео сообщается, что незначительно измененная версия советского гранатомета была закуплена Украиной в 2016 году.
На официальной странице Национальной гвардии Украины в Facebook опубликовано видео с учений одного из подразделений войск, в ходе которых украинские военнослужащие провели стрельбы из модифицированных копий гранатометов РПГ-7 для армии США — PSRL-1.
На видео руководитель стрельб старший лейтенант Богдан Корватко попытался доказать зрителям, чем существенно отличается американский суррогат от советского оружия.
«От РПГ-7 он отличается тем, что у РПГ-7 все накладки были деревянными. Сейчас пластиковые. Еще есть планка Пикатинни, на которую можно установить прицел, не только оптический, но и коллиматорный. Оптический прицел оснащен ночной насадкой, которая позволяет вести огонь при плохой видимости. Отличается от советского образца меньшей массой, большей эффективностью и дальностью огня», — сказал он.
Противоречат словам украинского офицера опубликованные в видео тактико-технические характеристики, не отличающиеся от ТТХ РПГ-7 ни по одному из параметров. Кстати, судя по данным, представленным в видео, длина американского оружия — больше 9 метров, что естественно является ошибкой.
Национальная гвардия Украины facebook
В сообщении ведомства также указывается, что сегодня для обучения личного состава обращению с американской копией советского гранатомета на Украине разработана даже специальная программа.
ТК «Звезда»: последние новости
Рубящий убийца: сверхсекретную ракету США показали на фото США направят к Ирану военный корабль и ЗРК Patriot «Отжили свое»: в Госдуме назвали «хромыми утками» брошенные в Крыму украинские МиГ-29
Комментарии13
Оружие , Армия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получила контроль: Новые обвинения против России67
Будут поблажки: Принят закон о восстановлении Нотр-Дама3
Раскрыты планы по изучению района будущей лунной базы РФ6
Катя Лель оказалась «свидетелем» НЛО
Раскрыта главная опасность исчезновения растений и животных1
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение