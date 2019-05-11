Рубящий убийца: сверхсекретную ракету США показали на фото

Ракету, которая также получила прозвище «ниндзя», более детально показали на снимке.

Секретная ракета США , которая способна поражать потенциальные цели без взрыва, а за секунды до столкновения выбрасывать шесть длинных лезвий, попала на фото.

Издание Gizmodo опубликовало материал, посвященный данной разработке. Причем сама ракета отчетлива видна на одной из прикрепленных фотографий.

При этом на еще одном изображении ракета показана более детально: она имеет шесть лезвий, а в вертикальном положении едва ли не достигает человеческого роста.

«Для потенциальной цель эту ракету можно сравнить со свалившейся с неба наковальней», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, запечатлены последствия применения «ниндзя бомбы» — секретной высокоточной американской ракеты, которая уничтожает цель не взрывом, а шестью длинными лезвиями, раскрывающимися перед ударом.