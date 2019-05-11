Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубящий убийца: сверхсекретную ракету США показали на фото 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Getty Images
Ракету, которая также получила прозвище «ниндзя», более детально показали на снимке.
Секретная ракета США, которая способна поражать потенциальные цели без взрыва, а за секунды до столкновения выбрасывать шесть длинных лезвий, попала на фото.
Издание Gizmodo опубликовало материал, посвященный данной разработке. Причем сама ракета отчетлива видна на одной из прикрепленных фотографий.
При этом на еще одном изображении ракета показана более детально: она имеет шесть лезвий, а в вертикальном положении едва ли не достигает человеческого роста.
«Для потенциальной цель эту ракету можно сравнить со свалившейся с неба наковальней», — говорится в сообщении.
Ранее в Сети были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, запечатлены последствия применения «ниндзя бомбы» — секретной высокоточной американской ракеты, которая уничтожает цель не взрывом, а шестью длинными лезвиями, раскрывающимися перед ударом.
ТК «Звезда»: последние новости
США направят к Ирану военный корабль и ЗРК Patriot «Отжили свое»: в Госдуме назвали «хромыми утками» брошенные в Крыму украинские МиГ-29 Yonhap: КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
Комментарии
Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы по изучению района будущей лунной базы РФ5
Справедливости ради: В РФ хотят изменить оплату за ЖКХ154
«Чрезвычайно важно»: Порошенко отчитался после допроса57
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко58
«Не втягивайте»: США обратились к Венгрии из-за Украины
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение