США направят к Ирану военный корабль и ЗРК Patriot 

Развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.
США собираются развернуть на Ближнем Востоке дополнительное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно сообщению, развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.
Кроме того, в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Центральная Азия, американская сторона также планирует направить военно-транспортный корабль USS Arlington.
«Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов», — говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.
Ранее на авиабазу в Катаре уже прибыл бомбардировщик В-52 США.
В свою очередь помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что Вашингтон не исключает «бескомпромиссный ответ с точки зрения силы» на любое покушение интересов Соединенных Штатов.