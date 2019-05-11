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США направят к Ирану военный корабль и ЗРК Patriot 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: U.S. Department of Defense, flickr
Развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.
США собираются развернуть на Ближнем Востоке дополнительное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно сообщению, развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.
Кроме того, в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Центральная Азия, американская сторона также планирует направить военно-транспортный корабль USS Arlington.
«Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов», — говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.
Ранее на авиабазу в Катаре уже прибыл бомбардировщик В-52 США.
В свою очередь помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что Вашингтон не исключает «бескомпромиссный ответ с точки зрения силы» на любое покушение интересов Соединенных Штатов.
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Комментарии5
Оружие , Армия , Джон Болтон , Пентагон , США
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