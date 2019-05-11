США направят к Ирану военный корабль и ЗРК Patriot

Развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.

США собираются развернуть на Ближнем Востоке дополнительное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, развертывание дополнительных ЗРК Patriot на Ближнем Востоке уже одобрил и.о. министра обороны США Патрик Шанхан.

Кроме того, в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Центральная Азия, американская сторона также планирует направить военно-транспортный корабль USS Arlington.

«Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов», — говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона

Ранее на авиабазу в Катаре уже прибыл бомбардировщик В-52 США.