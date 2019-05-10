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Стало известно о секретной ракете США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Правительство США разработало высокоточную ракету R9X, способную поражать цель без взрыва. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.
Оружие длиной около 1,5 метров весит более 45 килограммов. По данным газеты, ракета является модификацией Hellfire. Однако вместо боеголовки она поражает цель с помощью лезвий, которые вылетают за несколько секунд до столкновения, и собственным весом.
Отмечается, что ракета используется крайне редко, в частности, для ударов по террористам. По словам представителей администрации, технология позволяет уменьшить ущерб и количество жертв среди мирного населения.
Разработка оружия началась в 2011 году, отмечает издание. В деле ее использовали минимум дважды: в феврале 2017 в Идлибе и в январе 2019 года при ликвидации террориста.
В мае ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.
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Оружие , США
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