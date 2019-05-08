«Это металлолом»: что уничтожило забытую Киевом в Крыму военную технику

Украинские истребители МиГ-29, забытые в Крыму , безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик . По его словам, около десятка военных самолетов пришли «в полную негодность», ее не ремонтировали пять лет. Он добавил, что сейчас дешевле сдать эти МиГи на металлолом, нежели ремонтировать.

Коррозия уничтожила истребители МиГ-29 Воздушных сил Украины , брошенные в Крыму после воссоединения полуострова с Россией , заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА «Новости».

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники», — сообщил парламентарий.

По его словам, украинские самолеты пришли в полную негодность и как боевые единицы не представляют никакого значения. Дешевле сдать МиГи на металлолом, добавил Белик, нежели тратить средства на их ремонт. Использовать украинские самолеты как доноры для ремонта российских самолетов нельзя, подчеркнул депутат.

С 2014 года истребители ВСУ стояли на аэродроме возле Черного моря, и никто ни разу не провел профилактические антикоррозийные процедуры. «Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое», — подчеркнул Белик.

Около десяти МиГ-29 остались на авиабазе Бельбек — после прошедшего на полуострове референдума, по итогам которого Крым перешел под юрисдикцию Российской Федерации, военный аэродром был реконструирован, туда перебросили несколько группировок истребителей и перехватчиков ВКС РФ.

Построенный в 1941 году аэродром Бельбек в советские годы использовался как база для истребителей. После развала СССР украинские ВВС использовали его также как сугубо военный, а с 2002 года Бельбек стал международным аэропортом.

С 2010 года пассажирские самолеты оттуда летали в Москву, Киев и Днепропетровск. После вхождения Крыма в состав РФ аэропорт снова стали использовать только для базирования военной авиации.

После установления на полуострове российского суверенитета ВСУ, бросив технику, эвакуировались. Официальных данных об оставленной в Крыму украинской технике нет. К 2014 году численность украинского воинского контингента на полуострове составляла порядка 20 тыс. человек.

Киев заявлял, что общая стоимость брошенного военного имущества оценивается в 18 млрд гривен (около $1,7 млрд). В 2014 году Россия передала Украине более двух тысяч единиц вооружения и военной техники, общая стоимость вывезенного превышала $1 млрд В числе возвращенного: 75 самолетов и вертолетов, 32 корабля, 1341 автомобиль, 120 ракетных установок и пушек, 121 танк и БТР, 201 единица техники связи и более 700 единиц прочей техники.

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков тогда заявил, что возвращают технику в том же состоянии, в каком ее оставили на базах украинцы.

Однако летом 2014 года МИД России сообщил о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств украинских вооруженных сил, находящихся на территории Крыма. Как отмечает НСН, такое решение приняли в связи с активными действиями украинских силовиков на востоке Украины с применением тяжелого вооружения и боевой авиации, в результате которых гибнут мирные граждане. В МИДе подчеркнули, что данное решение будет действовать до полного прекращения боевых действий на востоке Украины.

Солидное количество техники — как морской и сухопутной, так и воздушной — осталось в Крыму под охраной российских военнослужащих. По данным информагентства «Оружие России», на авиабазе Бельбек «ржавели» несколько десятков истребителей и учебных самолетов.

Украинские боевые корабли в плачевном состоянии по-прежнему остаются в порту Севастополя. В их числе — сломанная подводная лодка проекта 641 «Запорожье» 1970-х гг. постройки. Субмарину еще украинские моряки перемещали по морю только на буксире. Кроме того, на приколе стоят проржавевшие еще к 2008 году корабли «Луцк» и «Хмельницкий», построенные в СССР.

11 января 2018 года президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать оставшуюся в Крыму военную технику.

«В свое время — в 2014 году — мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

«Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась.

Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу», — сказал президент России.

В заключение Путин упомянул, что в Крыму есть и оставшийся с украинских времен солидный боезапас, но он, по данным российских оружейных экспертов, транспортировке не подлежит, ввиду опасности детонации. Снаряды подлежат утилизации на месте. Российский лидер выразил готовность пригласить украинских военных в Крым для участия в утилизации боеприпасов.