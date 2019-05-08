ABC (Испания): малоизвестные военные достижения Гитлера, приводившие союзников в ужас

ABC (Испания) рассказывает об уникальных разработках ученых Третьего рейха. В нацистской Германии всего за одно десятилетие было реализовано огромное количество военных разработок. Значительнее всего были достижения в области авиации. Немецкие конструкторы почти на полвека опередили свое время и заложили основы современной авиационной техники.рассказывает об уникальных разработках ученых Третьего рейха.

В нацистской Германии всего за одно десятилетие было реализовано огромное количество военных разработок. Значительнее всего достижения были в аэронавтике: от первого в истории космического корабля до первых самолетов-невидимок. Адольф Гитлер добился того, чтобы немецкая авиация почти на полвека опередила свое время и заложила основы современной авиационной техники.

Немцам удалось далеко продвинуться в области авиации. Они смогли изготовить первые реактивные самолеты и гигантские бомбардировщики, пролетавшие тысячи километров без дозаправки.

Прогресс был таким значительным, что, как утверждает писатель Хосе Леста в своей книге «Нацистская тайна», если бы разработки были завершены всего на несколько месяцев раньше, немцы навсегда изменили бы принцип воздушного боя.

«Применявшиеся разрушительные методы были настолько продвинутыми, что Гитлер до последнего момента надеялся нанести неожиданный удар по союзникам», — утверждает специалист по немецкому вооружению.

Первый космический корабль

Самая невероятная немецкая разработка была результатом личного запроса самого фюрера, который был одержим жаждой бомбардировок США . Изобретение стало настоящим чудом, ведь в 1940-х годах ни один самолет не обладал достаточной автономностью для преодоления шести тысяч километров, отделявших Германию от Северной Америки. Именно для решения этой задачи «Люфтваффе» (немецкие военно-воздушные силы) и начало строительство одного из первых космических кораблей в истории.

«Безусловно, суборбитальный бомбардировщик Зенгера и Бредта был самым футуристическим проектом из всех. С его помощью нацисты собирались проводить бомбардировки США. Это было самое смелое изобретение немецкой аэронавтики», — пишет Хосе Леста в своей книге.

Нацисты хотели запустить управляемую ракету, начиненную мощным взрывчатым веществом, а затем сбросить ее на столицу Соединенных Штатов.

«Этот корабль должен был достичь пределов атмосферы на фантастической скорости, превышавшей скорость звука в 20 раз», — пишет Леста.

«Наконец, после сброса своего смертельного груза он точно так же, через полмира, должен был вернуться на базу, приземляясь на скорости в 500 км/ч с помощью парашютов. Кроме того, одной из особенностей этого корабля было то, что он мог быть повторно использован уже через несколько часов после посадки», — пишет исследователь.

Вся миссия заняла бы около 27 часов.

Первоначально немцы хотели погрузить на корабль бомбу с 5 тоннами радиоактивного урана (примерно десятая доля того, что было выброшено в результате аварии на Чернобыльской АЭС).

«На Нью-Йорк опустилось бы радиоактивное облако, смертоносное для большинства его жителей», — говорит Хосе Леста.

Для запуска этой машины, которая взлетала не так, как современные транспортные космические корабли, требовалась почти горизонтальная рельсовая платформа длиной в несколько километров.

Завершение войны помешало закончить проект. Изобретателю этого корабля удалось сбежать от союзников:

«Ойген Зенгер бежал от преследования в Австралию. Само собой разумеется, во время Холодной войны его проект стал одним из самых востребованных по обе стороны железного занавеса. В 1950-х и 60-х годах СССР предпринимал попытки похитить изобретателя, чтобы тот построил аналогичный корабль для бомбардировок американцев», — пишет Хосе Леста.

По-видимому, в конце концов, разработки Зенгера были использованы в НАСА

«В его работах содержались идеи, которые впоследствии помогли НАСА построить космический корабль. Однако полностью его изобретение так и не было реализовано. Поэтому в настоящее время НАСА занимается прототипом аэрокосмического корабля X-33, во многом превосходящего нынешнюю модель», — добавляет эксперт.

Истребитель, открывший новую эру

Другим крупным проектом нацистской Германии стал самолет «Мессершмитт» Me-262, первый в мире турбореактивный истребитель. Немецкая авиастроительная компания «Хайнкель» создала несколько прототипов этого самолета, которые, однако, постоянно ломались и поэтому не удовлетворяли высшее командование.

Применение данного типа самолетов означало радикальное изменение воздушных боев. В 1940-х годах основной движущей силой в самолетах был пропеллер. Новый же реактивный двигатель разгонял самолет до колоссальной скорости, позволял ему набирать большую высоту и обеспечивал значительную автономность по сравнению с его конкурентами.

Из-за своей скорости и разрушительной мощи Me-262 был грозой для пилотов союзных сил.

«Союзники не верили своим глазам. В то время как они тащились на своих старых пропеллерах, немецкие "Мессершмитты" летели на невиданной скорости в 850 км/ч», — пишет Хосе Леста.

С момента запуска немецкими ВВС новых самолетов десятки опытных пилотов из сил союзников гибли, не в силах противостоять им.

«Преимущество было настолько значительным, что обычно на один сбитый самолет нацистов приходилось двадцать пять союзных», — утверждает исследователь.

Однако эти самолеты появились слишком поздно, чтобы принести нацистам победу, и значительно уступали по численности самолетам союзников.

«Подразделение Me-262 было очень малочисленно, и кроме того, первый из них вступил в бой в мае 1944 года, за год до окончания войны. К тому времени у союзников в небе было намного больше самолетов», — отмечает Леста.

Однако, несмотря на то что Me-262 не подарил немцам победу, использовавшиеся в его производстве технологии стали настоящим прорывом для авиации.

Бомбардировщик-невидимка

Один из последних революционных проектов немцев в авиации возглавляли Реймар и Вальтер Хортены. Братья впервые в истории создали дельтаобразные самолеты, опираясь на чертежи, по которым в настоящее время строятся многие истребители и бомбардировщики.

Обнаружив в ходе испытаний способ уменьшить сопротивление воздуху, Хортены разработали новый тип самолета. Модель обладала рядом преимуществ в полете, например, более высокой скоростью или способностью преодолевать большие расстояния без дозаправки.

Гитлер нанял братьев Хортенов для реализации своей давней мечты: бомбардировок США с самолета, вылетевшего из Германии.

«Только бомбардировщик в виде "Летающего крыла" (Ho-18), предложенный братьями Хортенами, мог справиться с таким длинным маршрутом», — пишет Хосе Леста.

Цель была ясна:

«Ho-18 должен был вылететь с секретной немецкой базы, совершить путешествие до восточного побережья США и обратно. Он должен был пересечь Атлантику и достичь Нью-Йорка с первой попытки и без приземлений. Там он должен был сбросить 4-тонную бомбу и сразу же вернуться в Германию без дозаправки. Скорость самолета должна была быть очень высокой, не менее 1000 км/ч», — добавляет специалист.

Революционной была не только конструкция этого самолета. Это был первый невидимый для американских радаров самолет.

«Поверхность бомбардировщика была бы покрыта слоем специального вещества на основе углерода, и американские радары того времени не могли бы его засечь. Хортены построили первые самолеты-невидимки почти за полвека до американцев».

Однако проект был остановлен союзными силами.

«Американцы попали на заводы "Летающих крыльев" и в мастерскую Хортенов и обнаружили новый реактивный истребитель. Они немедленно перевезли его в США, где его внимательно изучила авиационная компания "Нортроп"», — пишет Хосе Леста.

По-видимому, впоследствии Вальтер Хортен попытался связаться с американцами с целью присоединения к проекту.

«Когда год спустя он написал письмо Джеку Нортропу о продолжении своей карьеры в качестве разработчика "Летающих крыльев", он не получил ответа. Не из-за недостатка таланта. Скорее наоборот, Нортроп изучил все его чертежи и начал строить новые самолеты для американской военной промышленности», — добавляет специалист.

Мечты Хортенов окончательно разрушились почти 50 лет спустя, когда американцы представили два своих новых самолета, основанных на проектах братьев: дельтаобразный истребитель-невидимку (F117) и малозаметный бомбардировщик B-2.

Четыре вопроса к Хосе Лесте

— Как такие страны, как США, могли потратить почти полвека на копирование немецких чертежей?

— Скорее, им потребовалось столько времени на завершение немецких чертежей. Они не просто их скопировали, а довели до совершенства. Примером может служить стелс-технология, предполагающая треугольные крылья у истребителей, невидимые для радаров, и углеродное покрытие. Хотя изначально технология и принадлежала братьям Хортенам, работавшим на Люфтваффе в 1940-е годы, американскому правительству понадобилось несколько десятилетий напряженных исследований на разработку F-117 и B-2. Эти самолеты были практически невидимы для радаров 1980-х годов.

— Какие страны заполучили эту технологию?

— Попытались заполучить все. И я имею в виду не только союзников (США, Англия, Франция и другие), но и советский блок, и даже «нейтральные» страны, например Испанию. Технологию разрабатывал Отто Ган, обладатель Нобелевской премии по физике, а также страны, которые даже не были вовлечены в войну. Аргентина, например, сконструировала инновационные истребители, когда правительство Перона приняло одного из братьев Хортен. У страны имелась программа термоядерного синтеза на острове Барилоче в Патагонии.

— Кто-нибудь из немецких ученых был завербован союзниками после войны?

— Через несколько недель после окончания войны в ходе операции «Скрепка» США завербовали около 140 немецких ученых. Все они были переправлены в Форт-Блисс, а затем распределены по всему Нью-Мексико, где велись передовые разработки: в Розуэлле — в области авиации, в Аламогордо — по ядерной энергетике. С течением времени список ученых сильно разросся. У некоторых из них прошлое было омрачено связями с концентрационными лагерями, и их досье было быстро исправлено.

— У немцев были самолеты по новой технологии. А на чем сражались союзники?

— В те годы они уже начинали экспериментировать с новыми типами двигателей, схожими с немецкими, но пока только в теории. Их отставание особенно ощущалось в таких областях, как разработка ракет с дистанционным управлением, которые имелись у немцев. Если говорить честно, то и отставания никакого не было: союзники даже не начинали разрабатывать или внедрять подобные технологии. Все модели самолетов союзников сбрасывали бомбы старинным методом свободного падения. У нацистов, между тем, имелись Fritz-X и многие другие дистанционно управляемые ракеты. Более того, модель ракеты «воздух-вода» по прозвищу «Белоснежка» имела датчики для планирования над поверхностью воды и поражения ватерлинии вражеских кораблей. Ракета «воздух-воздух» BV-143 имела телевизионную камеру, при помощи которой можно было наблюдать за вражескими самолетами среди облаков.