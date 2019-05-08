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Су-25СМ3 собрались снабдить искусственным интеллектом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комплекс целеуказания и прицеливания штурмовиков Су-25СМ3 получит элементы искусственного интеллекта, сообщил источник в ОПК.
В рамках модернизации Су-25СМ3 получат новый прицельный комплекс, который будет «полностью автоматизирован», сообщил источник ТАСС.
По его словам, летчик должен будет «только выбрать цель на экране», а «все остальное сделает искусственный интеллект».
Система будет способна распознавать и удерживать цели в прицеле, наводить управляемые ракеты.
Комплекс интегрирован в единую систему управления войсками. Благодаря этому появится возможность выбрать оптимальный маршрут к цели и траекторию выстрела. Су-25СМ3 при этом будет получать информацию о целях и от внешних источников.
В феврале сообщалось, что на российских ударных вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» тестируется бортовой комплекс с искусственным интеллектом.
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Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС
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