ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

В ходе испытаний противоракетного лазера американские военные сбили несколько ракет воздушного старта. Это тестирование нового оружия прошло еще 23 апреля. Предполагается, что к 2021 году этими лазерами будут вооружены все американские истребители. Этими испытаниями Вашингтон продемонстрировал, что лазерное оружие есть не только у Москвы , считают в России

Американские военные с помощью наземного прототипа лазерной установки успешно сбили несколько ракет воздушного старта, сообщает The Drive. Разработкой оружия занимается корпорация Lockheed Martin. В издании отметили, что испытания прошли на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Противоракетный лазер был разработан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), согласно которой к 2021 году все американские истребители планируется вооружить лазерами.

Лазерная система призвана повысить мощность военных самолетов и обезопасить истребители от ракет классов «воздух — воздух» и «земля — воздух». Подробности испытаний военные держат в тайне, но, как отмечает издание, все цели были успешно сбиты.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обратил внимание, что, пока США только тестируют лазерное оружие, у России оно уже стоит на опытно-боевом дежурстве. Впрочем, эти испытания демонстрируют, что подобные орудия есть не только у РФ.

«Конечно, после того, как Россия поставила на опытно-боевое дежурство комплекс «Пересвет», американцам нужно показать, что они тоже имеют наработки в этом направлении. Однако стоит отметить, что речь идет пока лишь об испытаниях, тогда как российский комплекс уже выполняет задачи по несению боевого дежурства», — сказал Мураховский РИА «Новости».

По его словам, лазерное оружие и в России, и в США разрабатывают уже давно. Самым трудным в его создании является энергетическая установка, поскольку лазерные системы очень энергозатратны, отметил эксперт. Он подчеркнул, что раньше вопрос электроэнергии «был во главе угла», но на сегодняшний день технологии позволяют создавать приемлемые по размерам и мобильные источники питания. В связи с этим, как считает Мураховский, в ближайшей перспективе это направление будет активно развиваться как в России, так и в Соединенных Штатах.

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России 1 декабря 2018 года. Личный состав этих подразделений, а также боевые расчеты комплекса прошли теоретическую и практическую переподготовку на базе Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

«Пересветы» основаны на «новых физических принципах», указали в газете оборонного ведомства «Красная звезда», не уточнив при этом, что это за принципы.

Большая часть информации о комплексе засекречена, но эксперты полагают, что он может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

«Пересвет» анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. «Мы хорошо знаем о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего», — отметил тогда президент.

Глава государства не вдавался в детали этого вида оружия. Тем не менее, как он отметил, «специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Но США не намерены отставать от России и активно развивают свой оружейный комплекс, в частности, лазерное вооружение. 3 марта этого года Управление космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США разместило на сайте госзакупок запрос на получение информации о компаниях, которые могли бы разработать «компактные и надежные» модули для подсистем многоцелевого высокоэнергетического лазерного оружия HEL (High Energy Laser).

В американском ведомстве намерены изучить перспективы увеличения эффективности применения лазера в ходе боевых действий. В частности, военных интересуют возможности управления лазерным лучом, а также способы охлаждения установки.

В заявке указано, что в течение последних десятилетий HEL стал «действенным боевым средством».

Современная экспериментальная лазерная установка обладает генератором мощностью 50 киловатт и базируется на тяжелом грузовике «с расширенной мобильностью» и грузоподъемностью 14,5 т.

В перспективе Управление космической и противоракетной обороны рассчитывает получить более компактные комплексы HEL для использования их на средних тактических бронемашинах Stryker. В планах американской армии — применять лазерное оружие на менее габаритных платформах и улучшать показатели поражающей способности.

По задумке представителей ведомства, малогабаритная лазерная установка должна оказывать противодействие беспилотным летательным аппаратам, «угрозам разведки, наблюдения и рекогносцировки».