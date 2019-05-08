Порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны, как боевые единицы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка 10 боевых самолётов МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек". Вся военная техника Украины, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь несут вахту по охране и обеспечению пожаробезопасности украинской военной техники.
"Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы "Бельбек" (Крым), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище", — сказал Белик.
Он также отметил, что "украинские самолёты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели".
"Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать", — сказал депутат.
Он также отверг идею использования украинских самолётов в качестве доноров для ремонта российской авиации.
"В принципе невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин. Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся", — подчеркнул Белик.