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В Крыму рассказали о судьбе оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны, как боевые единицы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка 10 боевых самолётов МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек". Вся военная техника Украины, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь несут вахту по охране и обеспечению пожаробезопасности украинской военной техники.
"Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы "Бельбек" (Крым), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище", — сказал Белик.
Он также отметил, что "украинские самолёты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели".
"Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать", — сказал депутат.
Он также отверг идею использования украинских самолётов в качестве доноров для ремонта российской авиации.
"В принципе невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин. Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся", — подчеркнул Белик.
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Оружие , Войска , Дмитрий Белик , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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