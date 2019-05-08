Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские истребители в Крыму превратились в «машины со свалки» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о состоянии десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые остались в Крыму после воссоединения региона с Россией.
Российские военные только охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники — десятков украинских кораблей и порядка 10 боевых самолетов МиГ-29. Россия не занимается ремонтом и обслуживанием украинской техники, передает РИА «Новости».
По словам Белика, самолеты «пришли в полную негодность» и «представляют собой жалкое зрелище» — они «стоят на площадках возле моря», им «пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели». Как заявил депутат, украинские истребители сейчас «напоминают не ястребов, а хромых уток».
«Их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», — сказал он.
При этом он отверг идею «взять комплектующие» для ремонта российской авиации. По его словам, «невозможно» использовать детали «с машины на свалке и поставить их на современный лимузин». Белик подчеркнул, что российские «пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются».
«И ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся», — сказал он.
Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.
Россия возвращала боевую технику Украине не только по политическим, но и по чисто техническим причинам: чаще всего она непригодна для реального боевого применения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Иран решил отказаться от некоторых обязательств по ядерной сделке Су-25СМ3 собрались снабдить искусственным интеллектом ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером
Комментарии
Оружие , Армия , Дмитрий Белик , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100122
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»671
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле21
«Самолеты горят 90 секунд»2
Новые версии катастрофы SSJ-100. Виновных будет много149
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение