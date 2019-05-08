Украинские истребители в Крыму превратились в «машины со свалки»

Российские военные только охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники — десятков украинских кораблей и порядка 10 боевых самолетов МиГ-29. Россия не занимается ремонтом и обслуживанием украинской техники, передает РИА «Новости».

По словам Белика, самолеты «пришли в полную негодность» и «представляют собой жалкое зрелище» — они «стоят на площадках возле моря», им «пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели». Как заявил депутат, украинские истребители сейчас «напоминают не ястребов, а хромых уток».

«Их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», — сказал он.

При этом он отверг идею «взять комплектующие» для ремонта российской авиации. По его словам, «невозможно» использовать детали «с машины на свалке и поставить их на современный лимузин». Белик подчеркнул, что российские «пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются».

«И ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся», — сказал он.

Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.

Россия возвращала боевую технику Украине не только по политическим, но и по чисто техническим причинам: чаще всего она непригодна для реального боевого применения.