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«Стотысячетонный блеф»: в Германии усомнились в военной мощи авианосца США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что авианосец «Авраам Линкольн» направляется к побережью Ирана.
Немецкий журналист Лоренц Хемикер усомнился в военной мощи американского авианосца, который Вашингтон направил к побережью Ирана.
О планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Таким образом США предупредили официальный Тегеран о том, что «любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников будет встречено с безжалостной силой».
Обозреватель Frankfurter Allgemeine назвал авианосец «стотысячетонным блефом».
«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. В прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы не переходили к делу после слов, а присутствие американских кораблей у берегов Ирана уже давно не исключение, а правило», — отметил журналист.
Комментируя очередную милитаристическую инициативу США представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави предостерег Вашингтон от проверки боеготовности иранских вооруженных сил.
Очередной виток обострения американо-иранских отношений произошло после того, как власти США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
В ответ, власти Ирана назвал США «государством — спонсором терроризма».
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Комментарии4
Оружие , Армия , Видео , Джон Болтон , Авраам Линкольн , Германия , Иран , США , Тегеран
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