«Стотысячетонный блеф»: в Германии усомнились в военной мощи авианосца США

Немецкий журналист Лоренц Хемикер усомнился в военной мощи американского авианосца, который Вашингтон направил к побережью Ирана.

О планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Таким образом США предупредили официальный Тегеран о том, что «любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников будет встречено с безжалостной силой».

Обозреватель Frankfurter Allgemeine назвал авианосец «стотысячетонным блефом».

«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. В прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы не переходили к делу после слов, а присутствие американских кораблей у берегов Ирана уже давно не исключение, а правило», — отметил журналист.

Комментируя очередную милитаристическую инициативу США представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави предостерег Вашингтон от проверки боеготовности иранских вооруженных сил.

Очередной виток обострения американо-иранских отношений произошло после того, как власти США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

В ответ, власти Ирана назвал США «государством — спонсором терроризма».