Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем 

ТАСС 1 час назад
Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В интересах ВС РФ прорабатывается концепция вертолета сил общего назначения с гибридным двигателем [двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель] на первом этапе, а затем — с электродвигателем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечивает "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". Кроме того, такой вертолет будет независим от топлива. Собеседник отметил, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может быть нарушена.
Собеседник агентства сообщил, что, по оценке военных ученых, боевые вертолеты с включающей электродвигатели гибридной установкой могут получить широкое применение "в ближайшие 15-20 лет".
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
В настоящее время в России не существует действующих образцов вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем. Ранее опытный образец полностью электрического вертолета был изготовлен американской компанией Tier 1 Engineering на базе вертолета R44 Robinson. Еще один образец легкого вертолета с электродвигателем был создан компанией "Сикорски" на базе машины S-300. Оба вертолета были оборудованы литий-ионными батареями.
ТАСС: последние новости
Косачев: новые запуски ракет КНДР имеют политический, а не военно-технический аспект США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прибыл во Владивосток
Комментарии1
Оружие , Видео , Войска , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турцию и США решили отговорить от санкций из-за С-400
Начали анализ самописцев сгоревшего SSJ-1006
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону43
Георгиевская лента закроет иностранцам путь на Украину86
«Это ложь»: о багаже в сгоревшем SSJ-10030
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение