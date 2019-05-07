Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем

Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России . Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В интересах ВС РФ прорабатывается концепция вертолета сил общего назначения с гибридным двигателем [двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель] на первом этапе, а затем — с электродвигателем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечивает "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". Кроме того, такой вертолет будет независим от топлива. Собеседник отметил, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может быть нарушена.

Собеседник агентства сообщил, что, по оценке военных ученых, боевые вертолеты с включающей электродвигатели гибридной установкой могут получить широкое применение "в ближайшие 15-20 лет".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время в России не существует действующих образцов вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем. Ранее опытный образец полностью электрического вертолета был изготовлен американской компанией Tier 1 Engineering на базе вертолета R44 Robinson. Еще один образец легкого вертолета с электродвигателем был создан компанией "Сикорски" на базе машины S-300. Оба вертолета были оборудованы литий-ионными батареями.